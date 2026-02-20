Klinikchef välkomnas till Folktandvården Vällingby
Region Stockholm / Sjukvårdschefsjobb / Stockholm Visa alla sjukvårdschefsjobb i Stockholm
2026-02-20
Vill du ta dig an en större ledarutmaning i ett av Europas största tandvårdsföretag? Nu har du möjlighet att leda en av Stockholms största kliniker i rollen som klinikchef på vår moderna enhet i Vällingby.
Som klinikchef hos oss på Folktandvården Stockholm får du möjlighet att driva din klinik i linje med företagets målsättning och arbeta med vad vi tycker är tandvårdens finaste uppdrag - att förbättra befolkningens mun- och tandhälsa. Vi ser fram emot din ansökan!
Ditt uppdrag
Hos oss får du som klinikchef möjlighet att leda din klinik med stor frihet och affärsmässighet, samtidigt som du får tryggheten och resurserna i vår stora organisation. Du kommer att ha verksamhetsansvar för din klinik och förväntas driva den utifrån de lokala förutsättningarna i samklang med företagets övergripande mål och mission. I ditt arbete som klinikchef förväntas du även bidra operativt eftersom det ingår att arbeta kliniskt. Du kommer dagligen att undersöka patienter, sätta diagnoser och därefter både besluta samt utföra lämpliga behandlingar. Du värdesätter en hög odontologisk kvalitet och en god arbetsmiljö för dina medarbetare. Vidare i din roll coachar och engagerar du dina medarbetare, så att ni uppnår verksamhetens mål på ett effektivt och professionellt sätt.
Kliniken i Vällingby är en stor klinik med 22 rum där glädje och högt i tak är något som är viktigt. Du får möjlighet att leda 37 medarbetare som jobbar med allmäntandvård. Medarbetarna arbetar för att lösa dagarna tillsammans, så att patienterna får den bästa vården och bemötandet de behöver. På kliniken finns en stor bredd av erfarenhet inom samtliga områden. Medarbetarna är allt i från nyexaminerade till erfarna. Kliniken ligger mitt i Vällingby Centrum nära bussar och T-banan. Det finns även tillgång till parkering i garage och gratis gatuparkering.
Vem är du?
Vi söker dig som är redo att ta dig an ett av våra största uppdrag. Du är utbildad tandläkare eller tandhygienist. Du kan även ha bakgrund som tandsköterska, då i kombination med relevant högskoleutbildning. Du har en mycket god kommunikativ förmåga i det svenska språket i både tal och skrift. Dessutom är det meriterande om du har erfarenhet av ledarskap och/eller utbildning inom ledarskap.
Vidare i din roll som klinikchef är du affärsmässig eftersom du förstår strategier och prioriteringar inom verksamheten och tillämpar denna kunskap för att på bästa sätt driva kliniken framåt. Därutöver sätter du höga mål och arbetar uthålligt för att uppnå dem. Du bygger relationer med personer på olika nivåer inom organisationen, och samverkar genom att främja och utveckla andras idéer. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
När du blir en av oss
På alla våra kliniker erbjuder vi högkvalitativ allmäntandvård och utöver medarbetarna på kliniken kommer du att få tillgång till ett stort och fint nätverk inom bolaget, att kontinuerligt utbyta kunskap och erfarenheter med. Du har flera olika interna chefsnätverk som du kommer ingå i, där du får möjlighet till kunskapsutbyte och samverkan med andra klinikchefer. Som klinikchef hos oss får du även kontinuerligt ta del av ett stort kursutbud. Därutöver erbjuder vi dig ett generöst friskvårdsbidrag och en god struktur.Publiceringsdatum2026-02-20Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast den 15 mars-2026. Tjänsten är tillsvidare och på heltid. Tillträde sker enligt överenskommelse. Urval kommer att ske löpande. Så ansök gärna idag! Har du eller arbetar du hos idag, tar vi referenser från din klinikchef.
Vill du veta mer om hur det är att arbeta som klinikchef hos oss?
Välkommen att kontakta
Silvio Kosovic, områdeschef, tel. 070-092 70 98 eller mejl silvio.kosovic@regionstockholm.se
eller Ebba Özel, rekryterare, tel. 070-221 81 62 eller mejl, ebba.ozel@regionstockholm.se
Folktandvården Stockholm är ett av Sveriges största och mest kunskapsdrivande tandvårdsföretag. Vi erbjuder allmän- och specialisttandvård, forskar för framtiden och arbetar för ett hållbart samhälle med bättre folkhälsa. Tillsammans är vi 2 000 medarbetare som jobbar på våra 80 kliniker runtom i Stockholms län, från Norrtälje i norr till Nynäshamn i söder. Varje år tar vi hand om uppemot 1,4 miljoner patienter. Våra värdeord - samverkan, pålitlighet, öppenhet och kompetens - leder oss i vårt dagliga arbete. Hos oss blir du del av en spännande resa, driven av utveckling och innovation.
Tillsammans utvecklar vi varandra, tandvården och folkhälsan.
