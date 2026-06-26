Klinikchef till Ortodontikliniken i Karlstad
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2026-06-26
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Vill du leda en modern specialistklinik med hög kompetens, stark teamkänsla och ett tydligt utvecklingsfokus? Som klinikchef för Ortodontikliniken i Karlstad får du en central roll i att driva verksamheten framåt tillsammans med engagerade medarbetare och i nära samarbete med Folktandvårdens ledning.
Din arbetsplats
Specialistkliniken för ortodonti ligger centralt i Karlstad, i samma byggnad som Folktandvården Tingvalla, och har även annexkliniker i Arvika och Hagfors. Kliniken består av 19 medarbetare: sex ortodontister, nio ortodontiassistenter, en vårdadministratör, en tandsköterska, en receptionist och en klinikadministratör.
Vi är en modern och innovativ klinik med hög kompetens inom alla typer av bettavvikelser och en arbetsmiljö präglad av samarbete och trivsel. Samarbetet med allmäntandvården och övriga specialistmottagningar i regionen är väl etablerat. Läs mer om kliniken här.Publiceringsdatum2026-06-26Arbetsuppgifter
Som klinikchef leder, planerar och utvecklar du verksamheten. Du ansvarar för:
vård- och personalplanering
arbetsmiljöarbete
budget och uppföljning
att driva utveckling och skapa goda förutsättningar för medarbetarna
Uppdraget kombineras med klinisk tjänstgöring enligt överenskommelse. Du ingår i Folktandvårdens samlade ledning och har tandvårdschefen som närmaste chef. På kliniken har du stöd av en klinikadministratör som ingår i den lokala ledningsgruppen. Som chef i Region Värmland får du tillgång till vår ledarskapsakademi med utbildningar och fördjupningar som stärker dig i ditt ledarskap, oavsett om du är ny i rollen eller erfaren sedan tidigare.
Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som är trygg, engagerad och tydlig i ditt ledarskap. Du har:
utbildning och erfarenhet inom tandvård
ett genuint intresse för ledarskap
förmåga att skapa förtroende och goda relationer
god kommunikativ förmåga och ett strukturerat arbetssätt
Ledarerfarenhet är meriterande men inget krav. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och din förmåga att bidra till en positiv, utvecklingsinriktad och hållbar arbetsmiljö.
Tidsplan för rekryteringen
Vi har en längre ansökningsperiod över sommaren för att ge fler möjlighet att söka.
Vi återkopplar på inkomna ansökningar i augusti och planerar att hålla intervjuer under vecka 37–38.Om företaget
Folktandvården Värmland är en del av Region Värmland och har 17 allmäntandvårdskliniker, fördelat på 24 olika enheter – från Sysslebäck i norr till Säffle i sydväst. Dessutom finns kliniker inom alla specialistområden som behandlar patienter på remiss. Vi är en framåtsträvande organisation med kvalitet och kompetens i fokus. Hos oss arbetar ungefär 560 personer som tillsammans har en lång och bred erfarenhet av att jobba för en friskare tand- och munhälsa.
Vill du också jobba för alla i Värmland? Välkommen med din ansökan.
Läs mer om att jobba hos oss och våra förmåner och följ oss gärna på sociala medier.Övrig information
Från 7 juni 2026 gäller EU:s lönetransparensdirektiv - för ökad öppenhet och rättvisa löner. Information om kollektivavtal finns på SKR:s webbplats, Kollektivavtal -SKR
I samband med eventuell anställning kan vi komma att be dig som sökande att lämna ett utdrag ur polisens belastningsregister.
Har du skyddad identitet och vill göra en ansökan ber vi dig att kontakta Kompetensförsörjningsenhet HR via Regionens växel 010-831 50 00. Då får du hjälp att lämna in din ansökan utan att den hanteras i rekryteringsverktyget. Tänk på att endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Inför rekryteringsarbetet har Region Värmland tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Värmland
(org.nr 232100-0156), https://www.regionvarmland.se/regionvarmland/jobb-utbildning--forskning/jobba-med-oss/lediga-jobb
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651 82 KARLSTAD Arbetsplats
Folktandvården Värmland Kontakt
Vision: Johanna Zackrisson johanna.zackrisson@regionvarmland.se Jobbnummer
9979946