Klinikchef till Folktandvården Bollnäs - Folktandvården Gävleborg AB - Sjukvårdschefsjobb i Bollnäs

Prenumerera på nya jobb hos Folktandvården Gävleborg AB

Folktandvården Gävleborg AB / Sjukvårdschefsjobb / Bollnäs2021-04-12Vill du jobba hälsofrämjande med människor i alla åldrar, i en organisation som tar tillvara på både kunskap och ambition? Lockas du av möjligheten att få jobba brett, med stora möjligheter till vidareutveckling? Då kan detta vara din nästa utmaning! Folktandvården Bollnäs söker nu en klinikchef.I Bollnäs är det nära till naturen och friluftsliv, här hittar du bland annat goda möjligheter till skidåkning på både längden och utför samt fiske. Vår klinik är placerad i centrum med bra tåg- och bussförbindelser till hela landet, till exempel tar det bara två timmar med tåg till Stockholm. Att ha roligt på jobbet är viktigt hos oss och vi är ett starkt team som samarbetar och hjälper varandra. På kliniken jobbar även ett gäng nischade medarbetare inom flera tandvårdsområden. Vi arbetar aktivt med att bidra till varandras kompetensutveckling och har ett bra arbetsklimat där vi månar om varandra - Välkommen att bli en del av oss!2021-04-12Som klinikchef jobbar du för klinikens helhet och överenskomna mål. Du är en ambassadör för Folktandvården, delar vår värdegrund och verksamhetsidé och verkar aktivt utifrån de verksamhetsstrategier som Folktandvården valt. Du jobbar för att utveckla verksamheten och teamarbetet som präglar vårt arbetssätt. Hos oss är det viktigt med en aktiv samverkan mellan kliniker inom allmäntandvården för att hitta hållbara lösningar tillsammans. I uppdraget ingår helhetsansvar för verksamhet, medarbetare och ekonomi och du arbetar även kliniskt. Till din hjälp har du fyra teamchefer som verkar på daglig basis och hanterar bemannings- och medarbetarfrågor. Du rapporterar till bolagets VD.Vi söker dig med en tandvårdsutbildning.Du är en kvalitets- och resultatinriktad ledare med god förmåga att på ett lyhört sätt engagera och skapa förtroende i verksamheten. Du ser till helheten och har en lösningsorienterad inställning till utmaningar. Du har en stor kommunikativ förmåga och kan beskrivas som en modig person med integritet och förmåga att lyfta andra i ditt ledarskap. Du har ett intresse av att arbeta nära verksamheten.Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.ÖVRIGTFolktandvården Gävleborg är ett regionägt bolag och ett av de fem största tandvårdsbolagen i Sverige. Här jobbar ca 450 medarbetare på 14 orter med 18 allmäntandvårdskliniker. Hos oss finns specialister i protetik, parodontologi, käkkirurgi, ortodonti, pedodonti, bettfysiologi, endodonti samt odontologisk radiologi. Drygt 50 % av länets vuxna invånare och 95 % av barnen och ungdomarna väljer att komma till våra kliniker. Omsättning 2019 var 444 mkr.För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Folktandvården Gävleborg AB samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via länken i annonsen och inte via e-post eller i pappersformat.Välkommen med din ansökan!Varaktighet, arbetstidHeltid. Tillsvidareanställning med tidsbegränsat chefsskap Schema. Tillsvidareanställning, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse. Intervjuer sker löpande.MånadslönSista dag att ansöka är 2021-04-25Folktandvården Gävleborg AB5683818