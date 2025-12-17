Klinikchef till Folktandvården Adelsö
Är du en ledare med förmåga att skapa engagemang och delaktighet och är intresserad av att, tillsammans med dina medarbetare, ta tillvara möjligheter för att utveckla framtidens Folktandvård i Västmanland? Då kanske det är dig vi söker.
Varmt välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2025-12-17Dina arbetsuppgifter
Vi söker Dig som i kombination av att arbeta kliniskt samtidigt brinner för att skapa goda arbetsmiljöer och coacha medarbetare att ge en högkvalitativ service till våra medborgare i syfte att skapa god munhälsa och en tandvård av hög kvalitet.
I rollen som chef och ledare har du ansvar för personal- och ekonomifrågor, utvecklings/förändringsarbete samt verksamhetsplanering och uppföljning.
Som klinikchef driver du kliniken enligt Folktandvårdens mål och gemensamma värdegrund tillsammans med dina medarbetare.
Om arbetsplatsen
Folktandvården Västmanland AB är helägt av Region Västmanland med allmäntandvårdskliniker i länets alla kommuner och har samarbete med Specialisttandvården som finns inom Västmanlands Sjukhus Västerås. Inom Folktandvården Västmanland arbetar vi med kompetens, respekt, arbetsglädje och framåtanda med ett tillsammans i fokus för att ge våra patienter den bästa tandvården till rimliga priser. Vi satsar på att bygga starka team av tandläkare, tandhygienist och tandsköterska.
Folktandvården Adelsö är en trivsam klinik med 24 engagerade medarbetare och 7 behandlingsrum.
Här arbetar vi i team där vi tar tillvara varandras kompetens och stöttar varandra för att ge våra patienter den bästa möjliga vården - med kompetens, respekt, arbetsglädje, framåtanda, tillsammans i fokus.
Vi är en klinik med god tillgänglighet och flexibla arbetstider - två dagar i veckan arbetar vi kl. 11.00-19.00 och tre dagar i veckan kl. 07.00-15.00.
Hos oss får du arbeta nära både kollegor och patienter - i en miljö där vi trivs, utvecklas och gör skillnad tillsammans.
För oss är det viktigt att du mår bra och trivs på jobbet därför erbjuder vi dig
• stor möjlighet till egen utveckling hos oss, läs mer hur du kan utveckla ditt ledarskap hos oss här; Utveckla ditt ledarskap - Region Västmanland (regionvastmanland.se)
• ett strukturerat introduktionsprogram
• möjlighet till en plats i handledargrupp för chefer där du får kollegialt stöd av chefskollegor
• anställningsförmåner, läs mer om våra förmåner här: https://regionvastmanland.se/jobba-med-oss/dina-formaner/
• Om du vill läsa mer om chef och ledarskap inom Region Västmanland: Chef och ledarskap - Region Västmanland (regionvastmanland.se)Kvalifikationer
Vi söker dig som har legitimation/utbildning inom tandvård som är giltig inom Sverige. Du har flera års erfarenhet av tandvård. Vi ser gärna att du har chefs- och ledarskapserfarenhet. Det är meriterande om du har någon form av ledarskapsutbildning, gärna utvecklande ledarskap samt att du har erfarenhet av arbetsmiljö- och budgetarbete. För att lyckas i rollen är det även meriterande att ha erfarenhet av att leda utvecklings- och förbättringsarbete samt patientsäkerhetsarbete. Vårt arbete styrs av dokument som många gånger är på svenska och du behöver därför ha goda kunskaper i det svenska språket, både i tal och i skrift. För att lyckas i rollen är det nödvändigt med goda IT-kunskaper.
Som person är du trygg, stabil och har en god självinsikt. Du samarbetar bra med andra människor och kommunicerar på ett tydligt sätt. Du är en person som har en god förmåga att se helheter och som gör korrekta avvägningar och prioriteringar samt visar omdöme vid uttalanden, ageranden och beslut.
Ditt ledarskap är inkluderande, engagerande och tillitsbaserat vilket främjar en prestigelös och utvecklingsdriven verksamhet. Din förmåga att leda med tillit och engagemang bidrar till att inspirera och motivera andra. För att lyckas i rollen behöver du vara intresserad av och ha en god förmåga att skapa och upprätthålla goda relationer såväl internt som externt.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet!
Nyfiken?
Kontakta gärna oss för ett förutsättningslöst samtal så kan vi berätta mer om tjänsten.
Vill du läsa mer om oss får du gärna besöka vår hemsida:
Din glädje vår stolthet - Region Västmanland
Anställningsvillkor
Tillsvidareanställning i grundprofession med tre års uppdrag som klinikchef, med möjlighet till förlängning. Heltid. VästeråsSå ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 6 januari 2026.
Intervjuer kommer att ske på plats i Västerås den 12 januari 2026.
• När du ansöker ska du endast bifoga ditt CV och gärna relevanta betyg/intyg.
• Du kommer också att få besvara ett antal frågor som ingår i vår urvalsbedömning.
• Vi använder inte personligt brev i vår rekryteringsprocess.
Läs mer om regionens rekryteringsprocess och hur du utformar ett bra CV här: Att söka jobb i Region Västmanland
Om regionen
Om du vill veta mer om hur det är att jobba hos oss kan du se mer på regionens instagramkonto: https://www.instagram.com/p/CjPNafuuTgB/
Vi i Region Västmanland ansvarar för hälso-, sjuk- och tandvård för alla som bor i länet. Vi jobbar också med allt från kollektivtrafik och kultur till näringslivsfrågor, utbildning och forskning. Tillsammans är vi 7 000 anställda, med 300 olika yrken, på tio orter.
Vi finns mitt i det som påverkar människors liv. Varje dag. Tillsammans drivs vi av att skapa ett bättre samhälle för alla som bor och verkar här.
Vi utvecklar och hittar nya lösningar för att möta människor - där dom är. Det är så vi kan leva upp till våra uppdragsgivares och invånares högt ställda förväntningar.
Tillsammans gör vi skillnad. På riktigt.
