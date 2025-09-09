Klinikassistent inom estetisk medicin Hårtransplantation
Antiedote AB / Sjuksköterskejobb / Eskilstuna Visa alla sjuksköterskejobb i Eskilstuna
Antiedote AB driver Velvet Skin Clinic - en modern klinik inom estetisk medicin med fokus på hårtransplantationer (FUE/FUT) och andra avancerade hudbehandlingar. Vi strävar efter hög medicinsk kvalitet, trygghet och ett professionellt bemötande.
Du kommer att arbeta nära legitimerad svensk läkare och bistå i alla moment under hårtransplantationer. Arbetet innefattar patientförberedelser, sterilisering av instrument och övriga klinikrutiner. Allt arbete sker under läkarens tillsyn.
Antällningen kommer erbjudas antingen i heltid eller deltid. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-21
E-post: info@velvetskinclinic.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Antiedote AB
(org.nr 559195-3293) Kontakt
VD, Verksamhetschef
Dollal Sied Farah dollal2@hotmail.com 016 - 51 61 51 Jobbnummer
