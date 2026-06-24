Klimatstrateg till Stadsplanering
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2026-06-24
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Vill du vara med och stärka Helsingborgs arbete med klimatanpassning och hållbar stadsutveckling? Nu söker vi en klimatstrateg som vill driva, samordna och utveckla stadens arbete med att möta ett förändrat klimat – tillsammans med engagerade kollegor och samarbetspartners.
Om arbetsplatsen
Stadsbyggnadsförvaltningen planerar, bygger, förvaltar och utvecklar Helsingborg. Vi skapar förutsättningar för stadens invånare, företag och besökare och utvecklar miljöer där människor vill leva, mötas och trivas – en hållbar stad som både vi och helsingborgarna kan känna stolthet över. Vi är 240 engagerade medarbetare som tillsammans arbetar kreativt, smart och med glädje i en organisation där innovation och utveckling går hand i hand.
Du blir del av enheten för Översiktsplanering på avdelningen för Stadsplanering. Enheten består av 12 medarbetare med olika bakgrund och kompetens inom bland annat planering, ekologi, klimat, vattenfrågor, GIS och samhällsvetenskap. Tillsammans arbetar vi tvärdisciplinärt med både långsiktiga strategier och konkreta genomförandeprojekt som bidrar till en hållbar samhällsutveckling.Publiceringsdatum2026-06-24Dina arbetsuppgifter
Du är vår samordnare för planering och genomförande av klimatanpassningsåtgärder. Helsingborg påverkas av såväl höjda havsnivåer som skyfall och extremvärme. Vi utvecklar strategier i översiktsplanen och har tagit ut riktningen i vår handlingsplan. Det gäller att genomföra åtgärder som gör mest nytta och utveckla effektiva processer för att ta höjd för ett förändrat klimat. Du bidrar med kunskap och stöd i stadsutvecklings- och planeringsprocesser.
Du är den som följer utvecklingen inom området och driver frågorna inom staden. En stor del av arbetet sker i samverkan med andra på förvaltningen, NSVA eller andra i staden. Innovation och utveckling är viktigt för oss så därför är samarbete med forskare, statliga myndigheter och externa aktörer del i arbetet. Vi deltar i samarbeten med andra aktörer både regionalt och internationellt.
Rollen innebär att du både arbetar långsiktigt strategiskt och nära konkreta genomförandefrågor.
Vad vi erbjuder
Hos oss får du ett meningsfullt uppdrag med stora möjligheter till utveckling och härliga kollegor som brinner för samhällsutveckling. Vårt kontor ligger centralt, vid Helsingborg C, vilket ger goda kommunikationsmöjligheter och en attraktiv arbetsmiljö. Vi värdesätter balansen mellan arbete och fritid, erbjuder flextid, distansarbete, upp till 3 000 kronor per år i friskvårdsbidrag, löneväxling till pension och möjlighet till arbetstidsminskning för 63+ med mera. Kvalifikationer
Vi söker dig som har relevant högskole- eller universitetsutbildning inom exempelvis fysisk planering, miljö, klimat, samhällsbyggnad eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Du har erfarenhet av arbete med klimatanpassning, hållbar stadsutveckling eller närliggande frågor. Det är meriterande om du har arbetat i offentlig verksamhet och har förståelse för kommunala processer inom stadsbyggnad och den politiskt styrda organisationens förutsättningar.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av:
strategiskt utvecklingsarbete
projektledning, gärna i samverkan mellan olika aktörer
arbete med frågor kopplade till vatten, skyfall, kust och riskhantering
För att trivas i rollen behöver du vara självgående, strukturerad och ha god förmåga att samarbeta och driva frågor framåt. Du är trygg i att växla mellan strategiska perspektiv och praktiskt genomförande och kan kommunicera komplexa frågor på ett tydligt sätt.
Körkort för personbil är ett krav. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Att jobba i Helsingborgs stad
Vill du vara med och skapa en bättre stad tillsammans med helsingborgarna? Då ska du jobba i Helsingborgs stad. Här kan du använda din kreativitet och drivkraft till att göra livet lättare och tryggare för våra invånare, besökare och näringsliv. Tillsammans med nyfikna och hjälpsamma kollegor gör du skillnad i människors liv, både idag och i framtiden. Ett bra jobb idag, en bättre stad imorgon.
Här kan du läsa mer om hur det är att jobba i staden: https://helsingborg.se/arbete/sa-ar-det-att-jobba-i-staden/
Övrig information
Sista dag att ansöka är 2026-08-16.
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: Heltid (100%)
Tillträdesdatum: Snarast enligt överenskommelse
Antal tjänster: 1
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Helsingborgs stad använder vi rekryteringsverktyget ReachMee. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via ReachMee genom att klicka på ansökningslänken i annonsen. I ansökan ska CV och övriga för tjänsten relevanta handlingar bifogas, exempelvis utbildningsbevis eller yrkeslegitimation. Du kommer även få besvara urvalsfrågor. Om du saknar svar från oss, kontrollera skräpposten då mejl ibland sorteras dit.Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken.Fackliga företrädare https://intranat.helsingborg.se/hr/samverkan-och-delaktighet/fackliga-foretradare/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Helsingborgs Kommun
(org.nr 212000-1157), https://helsingborg.se/
Stortorget 17 (visa karta
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251 89 HELSINGBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Helsingborgs stad Kontakt
Enhetschef
Lena Gerdtsson lena.gerdtsson@helsingborg.se +4642102229 Jobbnummer
9977372