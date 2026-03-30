Klimatforskare med fokus på extremer
Vill du bidra till att utveckla framtidens klimatkunskap och skapa kvalificerat beslutsunderlag för samhälle och näringsliv? För att möta samhällets behov av kunskap om framtida klimat söker nu SMHIs klimatforskningsenhet Rossby Centre ännu en forskarkollega. Vi erbjuder en stimulerande arbetsmiljö med omfattande externa samarbeten och flexibla arbetsformer.
På Rossby Centre fördjupas kunskap om framtidens klimat och dess effekter genom beräkningar med klimatmodeller och avancerad dataanalys. Arbetet med att ta fram klimatinformation och tillhörande data är en viktig grund för beslut om klimatanpassningsåtgärder inom samhälle och näringsliv.Publiceringsdatum2026-03-30Om tjänsten
Vi söker nu en forskare med gedigen vetenskaplig kompetens inom klimatsystemet som vill arbeta med analys av högupplösta klimatdata, bakomliggande fysik och utveckling av nya tillämpningar. Arbetet omfattar bland annat detektion och attribuering av väderextremer samt utveckling av statistiska analysmetoder, inklusive maskininlärning. I rollen ingår att publicera och presentera vetenskapliga resultat, både inom forskarsamhället och för användare av klimatinformation, samt att bidra till forskningsansökningar.
Arbetet bedrivs inom olika forskningsprojekt (aktuellt t.ex. "Destination Earth projektet "DEODE"), i samverkan med såväl arbetsgrupper inom SMHI som övriga internationella partners.
I rollen kommer du även bidra till att utveckla så kallade storyline-baserade angreppssätt, metoder för ML-stödd detektion av extrema händelser, vidareutveckling av statistiska riskbaserade metoder.
På sikt bidrar du till att utveckla tillämpningar av klimatmodeller som stärker SMHIs klimattjänster, med särskilt fokus på extrema händelser, samt till den fortsatta utvecklingen av klimatmodellen HCLIM. Arbetet bedrivs i nära samverkan med kollegor inom SMHI och i internationella samarbeten, vilket ger goda möjligheter att bygga nätverk och utveckla din kommunikativa förmåga.Profil
Vi söker dig som har en doktorsexamen från universitet eller högskola inom klimatvetenskap, meteorologi, atmosfärsvetenskap, fysik eller annat närliggande område med relevans för väder eller klimat.
Du har god förståelse för de fysikaliska aspekterna av klimatsystemet och klimatdata och deras vetenskapliga betydelse i samband med väderextremer samt erfarenhet av och förmåga att analysera klimatdata. Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta med högupplösande klimatdata.
Du har erfarenhet av att tillämpa statistiska metoder och maskininlärningsmetoder. Du har god vana av att arbeta i beräkningssystem baserade i Linux-miljö samt programmeringskunskaper i exempelvis Python, Fortran eller Shellscript. Erfarenhet av flera av dessa språk är meriterande.
Det är en fördel om du kan konfigurera och köra numeriska modeller (väder, klimat eller liknande) på högpresterande datasystem.
Du ska kunna styrka tidigare erfarenhet av huvudförfattarskap samt ha viljan att fortsatt författa vetenskapliga artiklar. Goda kunskaper i engelska i tal och skrift är ett krav. Kunskaper i svenska är en fördel och om kunskaper i svenska saknas efterlyses en vilja att lära sig svenska.
För att lyckas i rollen är du självgående och initiativtagande med förmåga att driva forskningsfrågor framåt. Du arbetar strukturerat, har en stark analytisk förmåga och levererar resultat med god kvalitet inom givna tidsramar. Eftersom arbetet sker i nära samarbete med kollegor inom SMHI och internationella partners är du en god lagspelare som bidrar till en positiv och kollegial arbetsmiljö.
Anställningsform: Tillsvidare
Placeringsort: Norrköping
Sista dag att ansöka är 2026-04-26
Välkommen med din ansökan.
Läs mer om SMHI som arbetsplats och om vårt erbjudande här.
SMHI är en svensk expertmyndighet med globalt perspektiv och en livsviktig uppgift i att förutse förändringar i väder, vatten och klimat. Med vetenskaplig grund och genom kunskap, forskning och tjänster bidrar vi till att öka hela samhällets hållbarhet. Varje dag, dygnet runt, året om.
SMHI är en beredskapsmyndighet och som anställd kan du komma att krigsplaceras vid myndigheten.
Tänk på att de handlingar och uppgifter du skickar till SMHI genom din ansökan blir en allmän handling. Detta betyder att allt material i ansökan, inklusive bilagor, kan behöva lämnas ut till den som begär det om uppgifterna inte omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen. Tänk på att i första hand skriva det som du bedömer är relevant i förhållande till kraven på tjänsten. Tänk på din integritet och undvik att lämna information som innehåller känsliga personuppgifter, uppgifter om din eller närståendes hälsa, politiska åsikter eller religiös övertygelse. Ersättning
Individuell lönesättning
Sista dag att ansöka är 2026-04-26
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institu
(org.nr 202100-0696), http://www.smhi.se
