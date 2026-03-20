Klimat- och energistrateg
Länsstyrelsen I Kalmar Län / Administratörsjobb / Kalmar Visa alla administratörsjobb i Kalmar
2026-03-20
, Mörbylånga
, Borgholm
, Nybro
, Torsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Länsstyrelsen I Kalmar Län i Kalmar
, Borgholm
eller i hela Sverige
Vill du arbeta för en hållbar utveckling och minskad klimatpåverkan i Kalmar län tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor? Tycker du att det är spännande att samverka med andra myndigheter och organisationer? Då kan du vara den vi söker! Länsstyrelsen har en central roll i det regionala energi- och klimatarbetet.
På Länsstyrelsen Kalmar län jobbar du på uppdrag av regeringen och blir en viktig del i att verka för att nationella- och globala mål får genomslag i länet.
Samhällsbyggnadsenhetens uppdrag är att verka för att med människan och hållbarhetsfrågorna i centrum göra rättssäkra och samlade bedömningar, breda sammanvägningar och prioriteringar. Vi främjar, samordnar och leder det regionala arbetet för att nå Sveriges energi- och klimatmål. Vi arbetar aktivt i samverkan med Region Kalmar län, länets kommuner, näringsliv och andra aktörer för att länet ska bli mer energieffektivt, fossiloberoende och vara en ledande kraft i den gröna omställningen. Vi arbetar också med handläggning och informationsinsatser inom investeringsstödet Klimatklivet.
Som anställd har du också möjlighet att ta del av många bra förmåner och generös friskvård. Arbetsplatsen genomsyras av en inkluderande kultur, ett tillitsbaserat ledarskap samt en god balans mellan jobb och fritid.
Som energi- och klimatstrateg kommer du att organisera och genomföra Länsstyrelsens uppdrag att samordna och leda det regionala energi- och klimatarbetet. I dialog med privata och offentliga aktörer omsätter du den regionala energi- och klimatstrategin till gemensamma åtaganden och aktiviteter för att bidra till de energi- och klimatpolitiska målen. Du bidrar i det regionala arbetet med hållbar energi- och elförsörjning i samverkan med interna och externa aktörer och är en viktig resurs för frågor om energi- och klimatomställning, elförsörjning och elektrifiering i länet. Du kommer att arbeta med kommunikationsinsatser, mobilisera för och handlägga ärenden inom investeringsstödet Klimatklivet. Du söker också synergier mellan klimatinvesteringar och andra åtgärder, för ett ökat engagemang och resultat i länets energi- och klimatomställning.
Du anordnar, tillsammans med andra, kunskapsseminarier, mötesplatser och konferenser samt håller i processer. I tjänsten ingår att bidra med kunskap om energi- och klimatfrågor i olika sammanhang, att söka projekt, samt svara på remisser inom området.
Du ingår i en arbetsgrupp med kollegor som alla arbetar med energi och klimat. Ni jobbar gemensamt mot mål satta i interna och externa styrdokument såsom länsstyrelsens regleringsbrev, länsstyrelseinstruktion och verksamhetsmål.
Vi hjälps åt med alla uppgifter som finns på enheten och myndighetens uppdrag kan också göra att fler uppgifter än det som beskrivs i annonsen blir aktuella.Kvalifikationer
Vi söker dig som har akademisk examen inom klimat, energi, samhällsplanering eller annan akademisk utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Förmåga att uttrycka sig lättillgängligt i tal och skrift är en förutsättning för tjänsten. Du ska även vara svensk medborgare och ha B-körkort.
Meriterande för tjänsten är erfarenhet av:
- analytiskt och strategiskt arbete inom klimat- och energiområdet
- flerårigt arbete i offentlig verksamhet inom klimat, energi eller samhällsplanering
- att leda samverkan och tvärsektoriellt arbete
- att leda komplexa processer och projekt
- att söka projekt
- att redovisa projekt
Dina personliga egenskaper är viktiga för oss. För att trivas i rollen behöver du vara strukturerad och ha förmåga att konkretisera och slutföra uppgifter. Då arbetsområdet är komplext behöver du även ha god förmåga att se till helheten och förstå olika perspektiv. Att kunna samverka och skapa goda relationer är viktigt för arbetet och det förutsätter att du är lyhörd och kommunikativ och att du kan förklara komplicerade frågor begripligt. Vi ser även att du har god självinsikt, är prestigelös och har en god förmåga att samarbeta och bidra till en god arbetsmiljö.Anställningsvillkor
Länsstyrelsen är en totalförsvarsmyndighet. Säkerhetsprövning med registerkontroll genomförs enligt Säkerhetsskyddslagen innan beslut om anställning fattas. Med anställningen följer en skyldighet att krigsplaceras samt att tjänstgöra i vår krisledningsorganisation vid en händelse. Frågor om säkerhetsprövning samt registerkontroll görs till kontaktperson. Läs mer om registerkontroll och säkerhetsklass https://sakerhetspolisen.se/verksamheten/sakerhetsskydd/registerkontroll.html
Detta är Länsstyrelsen Kalmar län
På Länsstyrelsen arbetar cirka 250 engagerade medarbetare med en rad olika regeringsuppdrag. Tillsammans bidrar vi till hållbar utveckling, tillväxt och en god livsmiljö i Kalmar län. Det gör vi genom avvägningar mellan ekologi, social hållbarhet och ekonomi. Vi strävar efter en arbetsplats med mångfald och jämn könsfördelning. Vår värdegrund genomsyrar hela vår verksamhet och vilar på begreppen:
• effektivitet och service
• objektivitet och legalitet
• respekt för allas lika värde.
Vill du veta mer om oss? Besök gärna vår webbplats! https://www.lansstyrelsen.se/kalmar/om-oss/jobba-hos-oss.html Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2461-2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Länsstyrelsen i Kalmar län
(org.nr 202100-2304) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Länsstyrelsen Kalmar län , Avdelning samhälle, Samhällsbyggnadsenheten Kontakt
Pär Hansson, enhetschef 010-2238420 Jobbnummer
9808830