Klimat- och energistrateg - vikariat
Länsstyrelsen i Skåne län / Administratörsjobb / Malmö Visa alla administratörsjobb i Malmö
2026-01-15
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Länsstyrelsen i Skåne län i Malmö
, Lund
, Bjuv
, Klippan
, Höganäs
eller i hela Sverige
Länsstyrelsen Skåne är en statlig myndighet på regional nivå som ansvarar för den statliga förvaltningen i länet. Vi arbetar med att nationella mål ska få genomslag i länet utifrån regionala förutsättningar. Inom våra uppdrag arbetar vi med rådgivning, tillstånd och tillsyn, planer och strategier. Vi förvaltar naturområden och fördelar ekonomiskt stöd. Vi samverkar med aktörer i hela länet.
Vi har cirka 600 medarbetare och har kontor i Malmö och Kristianstad.Publiceringsdatum2026-01-15Beskrivning
Länsstyrelsen rekryterar en klimat- och energistrateg till klimat- och energienheten vid miljöskyddsavdelningen.
Din arbetsplats blir på vårt kontor i Malmö. Anställningen är ett vikariat med start 1 mars 2026 eller enligt överenskommelse, tom 28 februari 2027, med viss möjlighet till förlängning.
Klimat- och energienhetens uppdrag är att arbeta för att genomföra regeringens uppdrag som avser att leda och samordna det regionala genomförandet av energi- och klimatpolitiken genom att utveckla den regionala energiplaneringen och främja klimatåtgärder. I uppdraget ingår; att revidera den regionala energi- och klimatstrategin, ta fram en regional handlingsplan för elektrifiering, stötta lokala och regionala aktörer med energiplanering och klimatåtgärder, arbeta med investeringsstödet Klimatklivet och att vidta åtgärder för att främja utbyggnaden av hemmaladdning. För att uppfylla vårt uppdrag arbetar vi strategiskt med uppdragen och även i externfinansierade projekt. Vi deltar Skånes effektkommission tillsammans med aktörer för att överbrygga utmaningarna med elektrifieringen. Vi arbetar med frågor som rör produktion och distribution av energi. Vi samverkar internt med flera olika enheter som har uppdrag inom bl.a. miljöprövning, samhällsplanering och beredskap.Dina arbetsuppgifter
Som klimat- och energistrateg arbetar du tillsammans med andra i samma roll på enheten med ett strategiskt genomförande av regeringens uppdrag. Arbetsuppgifterna omfattar både att utföra administration och planering, delta i interna och externa möten samt kommunikation till olika aktörer. Att arbeta i och söka externfinansierade projekt kan bli aktuellt samt att arbeta med investeringsstödet Klimatklivet. Länsstyrelsen håller på att ta fram en regional handlingsplan för elektrifiering och du kommer arbeta tillsammans med kollegor med detta uppdrag. Läs gärna mer om länsstyrelsens klimat-och energiarbete på Länsstyrelsen Skåne.
Som medarbetare hos oss har du tre roller: arbetstagare, kollega samt verksamhetsutövare. I rollen som arbetstagare representerar du myndigheten, tillsammans med dina kollegor bidrar du till det samlade resultatet och som verksamhetsutövare skapar du samhällsnytta utifrån din sakkompetens.Kvalifikationer
Länsstyrelsen eftersträvar att ha medarbetare med olika egenskaper, förutsättningar och livserfarenheter. Det är samspelet mellan medarbetarnas olikheter och likheter som utgör en av Länsstyrelsens framgångsfaktorer.
Vi söker dig som har naturvetenskaplig, teknisk eller tvärvetenskaplig utbildning från universitet eller högskola, lägst på kandidatnivå, gärna med inriktning eller mot miljö och/eller klimat och energi. Du ska ha mycket goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift. Du ska ha erfarenhet av arbete i Office-paketet. Det är meriterande att ha handlagt ärenden kopplat till Klimatklivet. Vidare är det meriterande att ha erfarenhet av strategiskt arbete kopplat till elektrifiering.
Du behöver vara noggrann, analytisk och strukturerad samt duktig på att kommunicera och förstå behovet hos olika målgrupper. Du ska kunna arbeta såväl självständigt som i grupp och har fokus på samarbete snarare än konkurrens. Vi söker dig som har en hög social kompetens och mycket god kommunikativ förmåga med vana att bemöta människor. Du är en lagspelare och bidrar till ett trevligt arbetsklimat. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet för att få en bra gruppdynamik och för att få in kompletterande egenskaper i teamet. Som medarbetare på Länsstyrelsen Skåne har du förmåga att ta initiativ och aktivt söka ansvar för arbetsuppgifter. Du är en god kommunikatör och trygg med att prata inför grupp. Vår komplexa verksamhet ställer krav på att du kan se frågor ur olika perspektiv för att kunna fatta rätt beslut.
Säkerhetsklassning
Länsstyrelsen har en viktig samordnande roll vid samhällsstörningar och därför ställer vi höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Vissa av våra anställningar är säkerhetsklassade och kan även innebära en krigsplacering vid myndigheten, vilket innebär att säkerhetsprövning behöver genomföras innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap i enlighet med säkerhetsskyddslagen (2018:585).Övrig information
Vi ber dig söka anställningen genom länken i denna annons för att underlätta vår hantering av inkomna ansökningar samt för att säkerställa kvaliteten i vår urvalsprocess. Observera att din ansökan blir en allmän handling.
I våra rekryteringar har vi valt att ta bort det personliga brevet samt möjligheten att bifoga filer. Det är därför av största vikt att du är noggrann när du fyller i din ansökan då den bedöms gentemot en fastställd kompetensprofil samt mot andra sökande.
Om du har skyddade personuppgifter ska du inte söka via rekryteringssystemet. Kontakta oss för instruktioner om hur du ansöker i sådant fall, hrenheten.skane@lansstyrelsen.se
.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.https://www.lansstyrelsen.se/skane/dataskyddhttps://www.lansstyrelsen.se/skane/om-oss/om-lansstyrelsen-skane.html Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "1120-26". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Länsstyrelsen i Skåne län
(org.nr 202100-2346) Arbetsplats
Länsstyrelsen Skåne, Miljöskyddsavdelningen, Klimat- Och Energienheten Kontakt
Matilde Törnqvist, enhetschef 010-2242269 Jobbnummer
9686432