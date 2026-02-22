Klienttekniker (Windows)
Liminity AB / Supportteknikerjobb / Stockholm Visa alla supportteknikerjobb i Stockholm
2026-02-22
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Liminity AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Järfälla
, Botkyrka
eller i hela Sverige
Vår kund söker nu en engagerad klienttekniker att förstärka sitt IT-team. Som en del av ett dynamiskt team får du möjlighet att växa och utvecklas tillsammans med erfarna kollegor, samtidigt som du bidrar med din tekniska expertis och problemlösningsförmåga.
Vad vi söker:
Minst 3 års erfarenhet som klienttekniker(Windows)
Förståelse för IT-infrastruktur och grundläggande serveradministration
Förståelse av att arbeta processorienterat(ITIL/DevOps)
Erfarenhet av automatisering och scripting(Powershell)
Erfarenhet av System Center Configuration Manager(SCCM)
Stark vilja att lära sig och kontinuerligt utvecklas som tekniker
Förmåga att samarbeta i team och kommunicera tekniska lösningar
Meriterande erfarenheter:
Erfarenhet av Mac OS och/eller Linux-miljöer
Kunskap om virtualisering (t.ex. VMware, Hyper-V)
Certifieringar inom relevanta områden
Kunskap om Mobile Device Management(MDM) lösningar
Som konsult hos Liminity får du tillgång till marknadens bästa villkor och förmåner, inklusive:
Spännande uppdrag hos en framåtsträvande kund
Möjlighet att arbeta med den senaste tekniken
Mentor-program för kontinuerlig utveckling
Omfattande utbildningsmöjligheter och certifieringar
Flexibla arbetstider och möjlighet till distansarbete
Konkurrenskraftig lön och förmåner
Och mycket mycket mer, läs mer på https://liminity.se/handbok
Är du redo att ta nästa steg i din karriär? Ansök idag och bli en del av Liminity - framtidens IT-konsultbolag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7274314-1855081". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Liminity AB
(org.nr 559091-7851), https://jobb.liminity.se
Kungsholmsgatan 13A (visa karta
)
112 27 STOCKHOLM Jobbnummer
9756382