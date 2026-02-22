Klienttekniker (Windows)

Liminity AB / Supportteknikerjobb / Stockholm
2026-02-22


Visa alla supportteknikerjobb i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Liminity AB i Stockholm, Solna, Sundbyberg, Järfälla, Botkyrka eller i hela Sverige

Vår kund söker nu en engagerad klienttekniker att förstärka sitt IT-team. Som en del av ett dynamiskt team får du möjlighet att växa och utvecklas tillsammans med erfarna kollegor, samtidigt som du bidrar med din tekniska expertis och problemlösningsförmåga.
Vad vi söker:
Minst 3 års erfarenhet som klienttekniker(Windows)

Förståelse för IT-infrastruktur och grundläggande serveradministration

Förståelse av att arbeta processorienterat(ITIL/DevOps)

Erfarenhet av automatisering och scripting(Powershell)

Erfarenhet av System Center Configuration Manager(SCCM)

Stark vilja att lära sig och kontinuerligt utvecklas som tekniker

Förmåga att samarbeta i team och kommunicera tekniska lösningar

Meriterande erfarenheter:
Erfarenhet av Mac OS och/eller Linux-miljöer

Kunskap om virtualisering (t.ex. VMware, Hyper-V)

Certifieringar inom relevanta områden

Kunskap om Mobile Device Management(MDM) lösningar

Som konsult hos Liminity får du tillgång till marknadens bästa villkor och förmåner, inklusive:
Spännande uppdrag hos en framåtsträvande kund

Möjlighet att arbeta med den senaste tekniken

Mentor-program för kontinuerlig utveckling

Omfattande utbildningsmöjligheter och certifieringar

Flexibla arbetstider och möjlighet till distansarbete

Konkurrenskraftig lön och förmåner

Och mycket mycket mer, läs mer på https://liminity.se/handbok

Är du redo att ta nästa steg i din karriär? Ansök idag och bli en del av Liminity - framtidens IT-konsultbolag!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-21
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7274314-1855081".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Liminity AB (org.nr 559091-7851), https://jobb.liminity.se
Kungsholmsgatan 13A (visa karta)
112 27  STOCKHOLM

Jobbnummer
9756382

Prenumerera på jobb från Liminity AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Liminity AB: