Klientplattformsspecialist med Defender EDR-kompetens
Västtrafik AB, Affärsområde IT, Verksamhet IT- Digital infrastruktur / Datajobb / Göteborg
2026-03-23
Att jobba hos oss innebär att på riktigt göra skillnad - för klimatet, samhället och människors vardag.
Vill du vara med och förverkliga vår vision om att göra hållbart resande till norm? Nu söker vi dig som vill vara med och stärka vår IT-leverans genom en ny och viktig roll inom vår IT-Servicedesk.
Avdelningen IT-Servicedesk har två huvudansvar, där den ena delen har fokus på utveckling och förvaltning Västtrafiks klientplattform med tillhörande tjänster och den andra delen har fokus på vår servicedeskfunktion och kontohantering. Avdelningen ingår i verksamheten IT Digital Infrastruktur och arbetar i nära samverkan med övriga avdelningar och team.
Om rollen
Denna tjänst är ny och som klientplattformsspecialist arbetar du med löpande förvaltning och vidareutveckling av våra klientmiljöer med särskilt fokus på Intune och Microsoft Defender for Endpoint. Du kommer att arbeta nära tillsammans med dina närmsta kollegor och arbetet leds av vår produktägare. Du har en viktig roll i att både stärka skyddet av våra enheter och bidra till en effektiv och användarvänlig it-arbetsplats.
Arbetet omfattar såväl operativa som utvecklande uppgifter. Du bidrar till utveckling av klientplattformens alla komponenter. Hantering av ärenden kopplade till klientmiljön, test av ny hårdvara och applikationer samt proaktivt arbete med förbättringar och omvärldsbevakning inom området igår också. Dokumentation är en naturlig del av uppdraget, liksom samarbete med andra team inom IT Digital Infrastruktur. Vi arbetar mycket i tvärfunktionella samarbeten så det är något som du behöver trivas med att göra.Publiceringsdatum2026-03-23Dina arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna ingår bland annat:
- Förvaltning och vidareutveckling av klientplattformen
- Konfiguration, administration och säkerhet
- Applikations- och hårdvaruhantering
- Incident- och ärendehantering
- Dokumentation och kunskapsdelning
Vem är du?
Vi söker dig som har ett genuint intresse för klientplattformar och säkerhet och som trivs i en roll där struktur, kvalitet och samarbete är viktiga delar av arbetet. Du har ett öppet och hjälpsamt förhållningssätt, är kommunikativ i såväl tal som skrift och samarbetar gärna med andra.
För att lyckas i rollen behöver du arbeta metodiskt och drivet, ta ansvar för dina uppgifter och bidra till helheten. Du är van att ta ansvar för dina uppgifter och att arbeta självständigt inom givna ramar, men tycker också om att arbeta tillsammans för ett gemensamt mål. Du trivs i en miljö där arbetet utvecklas över tid och där förbättringar är en naturlig del av vardagen. Avdelningen är i ett utvecklingsskede vilket gör att du behöver trivas i en dynamisk arbetsmiljö och vilja vara med och bidra till det gemensamma arbetet också.Kvalifikationer
- Eftergymnasial IT-utbildning och minst ett par års erfarenhet av samma eller likvärdig roll.
- Annan relevant påbyggnadsutbildning exempelvis inom IT-säkerhet, systemutbildningar exempelvis Intune, Microsoft-certifieringar och liknande.
Du behöver ha
- Dokumenterad erfarenhet av klienthantering i Intune
- Goda kunskaper i att arbeta proaktivt med klienter i Microsoft Defender for Endpoint
- Mycket goda kunskaper i Windows-, Mac-, Android- och iOS-miljöerna
- Grundläggande kunskaper i PowerShell
- Mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
- God förmåga att dokumentera och kommunicera tekniska lösningar
- Erfarenhet av ärendehantering inom IT-drift eller IT support
- Erfarenhet av att genomföra noggranna tester innan införande
- Kunskap om ITIL eller liknande ramverk
Meriterande och önskvärt
- Kunskap om klientrelaterade Azure funktioner (t.ex. runbooks, logic apps, felsökning)
- Erfarenhet av AD/Entra ID
- Kunskaper i KQL
- Erfarenhet av Apple och Android enrollment
- Erfarenhet av hantering av skrivarmiljöer
- Linux kunskaper
Västtrafik som arbetsplats
På Västtrafik är du med och påverkar människors vardag och bidrar till ett mer hållbart samhälle. Det händer alltid mycket hos oss. Vi som arbetar här drivs av ett stort engagemang för det vi gör. Vi är övertygade om hur viktigt det är att kollektivtrafiken fortsätter att utvecklas och ges plats.
Som arbetsgivare är det viktigt för oss att skapa ett hållbart och flexibelt arbetsliv där våra medarbetare utvecklas och trivs. Som anställd har du fördelaktiga villkor, trygghet, många förmåner och möjlighet att arbeta på distans när verksamhetens behov tillåter.
Villkor och ansökan
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med tillsättning enligt överenskommelse. Placering i Göteborg. Möjlighet till viss del distansarbete finns.
Placering kan innebära resor till våra olika kontor i Västra Götalandsregionen. Beroende på uppdrag kan tjänsten också komma att placeras i säkerhetsklass.
Välkommen med din ansökan senast 19 april 2026!
Har du frågor är du välkommen att kontakta rekryterande chef Viveca Kuylenstierna mailto:Viveca.Kuylenstierna@vasttrafik.se
Västtrafik ansvarar för kollektivtrafiken i Västra Götaland. Varje dag reser 410 000 personer med oss. Det är ett uppdrag som är viktigt i det stora och det lilla, för varje enskild resenär och för att vår region ska utvecklas. Västtrafik ägs av Västra Götalandsregionen. Ersättning
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-04-19
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/11".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västtrafik AB
(org.nr 556558-5873)
Västtrafik AB, Affärsområde IT, Verksamhet IT- Digital infrastruktur
