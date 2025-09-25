Klienthandläggare till Kriminalvården Mariestad
2025-09-25
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Ett av Kriminalvårdens verksamhetsområden i region väst är Mariestad som omfattar den slutna anstalten Johannesberg, den största öppna anstalten i landet Rödjan och Häktet Mariestad. Mariestad har i dagsläget ca 360 anställda fördelade inom olika yrkeskategorier och kompetenser. Byggnation har nyligen börjat på en ny sluten anstalt som planeras vara i drift 2027.Publiceringsdatum2025-09-25Arbetsuppgifter
Som klienthandläggare på verksamhetsområde Mariestad ansvarar du, under kriminalvårdsinspektören, för det samlade klientarbetet. Det innefattar att säkerställa och kvalitetssäkra rättsprocessen, uppföljning av intagnas verkställigheter, permissionsplanering, handläggning av den juridiska klientprocessen, hantering av misskötsamhetsärenden med mera. Du gör bedömningar utifrån gällande regelverk och riktlinjer och fattar beslut enligt delegation.
En viktig del i arbetet är samverkan med andra aktörer både internt och externt. I uppdraget ingår att i dialog med chefen utveckla och kvalitetssäkra rättsvårdsarbetet. Du kommer att handleda övrig personal i klientarbetet och de olika processerna inom rättsvård och verkställighetsplanering. Andra administrativa arbetsuppgifter kan också förekomma.Kvalifikationer
Vi söker dig som arbetar bra med andra och anpassar sättet att förmedla ditt budskap beroende på mottagaren. Du har förmågan att vara lugn och kontrollerad även i pressade och stressade situationer. Du ska ha förmåga att hantera stor mängd information och agera med gott omdöme i alla lägen. I arbetet planerar, organiserar och prioriterar du dina arbetsuppgifter på ett effektivt sätt. Vidare ska du vara tillmötesgående i ditt bemötande och ha både intresse, vilja samt förmåga att hjälpa andra.
För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen samt tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
• Universitets- eller högskoleutbildning med juridisk-, beteendevetenskaplig- eller socionominriktning alternativt annan utbildning i kombination med erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som relevant.
• God samarbetsförmåga
• Förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska
Det är meriterande om du har:
• Genomförd Kriminalvårdsutbildning
• Erfarenhet av myndighetsutövning
• Erfarenhet av utredning och/eller handläggning inom kriminalvården
• Kunskap om och erfarenhet av att arbeta med kriminalvårdens klientadministrativa system
• Goda förvaltningsrättsliga kunskaper
• Erfarenhet av att handleda personal
• B-körkort
ÖVRIGT
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön Individuell lönesättning tillämpas Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C280037". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kriminalvården
(org.nr 202100-0225), https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/fordelar-med-att-jobba-hos-oss/ Arbetsplats
Kriminalvården, Mariestad Kontakt
Rekryteringsspecialist
Hanna Läckström hanna.lackstrom@kriminalvarden.se Jobbnummer
9526131