Klienthandläggare till anstalten Västervik
Kriminalvården, Anstalten Västervik / Administratörsjobb / Västervik Visa alla administratörsjobb i Västervik
2026-01-21
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Läs mer om Anstalten Västerviks verksamhet på vår hemsida: https://www.kriminalvarden.se/kontakt/hitta-och-kontakta/verksamhet/anstalt/vastervik-norra/#verksamhet
Under ledning av kriminalvårdsinspektör ska du som klienthandläggare ansvara för det samlade klientarbetet. Detta innebär att kvalitetssäkra arbetet med klienters verkställighetsplanering, samt att bereda och fatta beslut enligt fängelse- och förvaltningslagarna i enlighet med delegation. I ditt uppdrag ingår att göra bedömningar utifrån gällande regelverk, riktlinjer och praxis, förbereda beslutsunderlag för kriminalvårdsinspektör, samt att fortlöpande handleda och utbilda personal i klientprocessen. Rollen innefattar även medverkan i kollegium samt samverkan med frivården och andra relevanta myndigheter.Kvalifikationer
Vi söker dig som har ett bra bemötande, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt. Du tar initiativ, sätter igång aktiviteter och uppnår resultat. Du är pedagogisk och har ett tydligt sätt att kommunicera och anpassar ditt sätt när du förmedlar ditt budskap. Vi ser att du tar ansvar för dina uppgifter och driver dina processer framåt. Att strukturera ditt arbete genom att planera, organisera och prioritera på ett effektivt sätt är en självklarhet för dig och avgörande för att klara av arbetet. Som person är du trygg, stabil och skiljer på det personliga och professionella. Du är flexibel och har lätt för att anpassa dig efter rådande omständigheter och är lyhörd för verksamhetens behov.
För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen samt tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
* Universitets- eller högskoleutbildning med juridisk, pedagogisk eller beteendevetenskaplig inriktning eller annan utbildning/erfarenhet som Kriminalvården bedömer likvärdig.
* Kunskap och erfarenhet av att leda andra i arbetsuppgifter.
* Mycket god skriftlig och muntlig framställningsförmåga i svenska språket.
Det är meriterande om du har:
* Kriminalvårdens grundutbildning.
* Ledarskapsutbildning.
* Erfarenhet av arbete som klienthandläggare inom Kriminalvården.
* Erfarenhet inom socialt arbete eller arbete inom annan myndighet i rättskedjan.
* Kunskap och erfarenhet av ärendehandläggning inom aktuell lagstiftning.
* Goda förvaltningsrättsliga kunskaper.
ÖVRIGT
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Individuell lönesättning tillämpas.
Provanställning kan komma att tillämpas.
