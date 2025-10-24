Klienthandläggare till Anstalten Tygelsjö, Vikariat
2025-10-24
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Verksamhetsområdet (VO) Tygelsjö/Ringsjön består av anstalten Tygelsjö med 137 platser för män och anstalten Ringsjön med 82 platser för kvinnor i säkerhetsklass 3, som leds av en anstaltschef tillsammans med sju kriminalvårdsinspektörer. På båda anstalterna bedrivs ett stort VSP och utredningsarbete, samtidigt som det på båda anstalterna bedrivs värdefull sysselsättning som exempelvis en handelsträdgård, snickeri med pallkragetillverkning, mekanisk verkstad, montering/förpackning, kök- och matlagning, lärcentrum samt annan strukturerad verksamhet.
På anstalten Tygelsjö arbetar du som en av flera klienthandläggare under ledning av en kriminalvårdsinspektör.
På A Tygelsjö arbetar du som en av flera klienthandläggare under ledning av en kriminalvårdsinspektör. Klienthandläggarens arbete är fokuserat framförallt kring klientprocessen där du som klienthandläggare ansvarar för handläggning av klienternas rättsvårdsärenden. Ditt arbete bidrar till en väl fungerande struktur på anstalten.
Under ledning av kriminalvårdsinspektören ansvarar du som klienthandläggare det samlade klientarbetet, både enskilt och i grupp. Detta innebär bland annat att planera, följa upp och kvalitetssäkra arbetet med klienters verkställighetsplanering, bereda samt fatta beslut enligt regelverk i enlighet med arbetsordningen. I ditt uppdrag ingår att göra bedömningar utifrån gällande regelverk, riktlinjer och praxis. En stor del av arbetet att fortlöpande handleda och utbilda personal i klientprocessen och kvalitetssäkra klienternas verkställighetsplanering. Samverkan med andra delar av Kriminalvården och med andra myndigheter förekommer frekvent. Andra administrativa arbetsuppgifter kan också förekomma.Kvalifikationer
För att lyckas i rollen som klienthandläggare är det viktigt att du har ett strukturerat och organiserat arbetssätt, är noggrann och kvalitetsmedveten. Du planerar och genomför ditt arbete effektivt, även under hög arbetsbelastning eller tillfälliga arbetsuppgifter. Du är flexibel och har lätt för att anpassa dig efter rådande omständigheter och ser möjligheter i förändringar. Som person är du trygg, stabil, stresstålig och skiljer på det personliga och professionella. Det är även viktigt för dig att alltid agera i enlighet med fattade beslut, policys och riktlinjer. Du är pedagogisk och har ett tydligt sätt att kommunicera samt anpassar sättet att förmedla information efter mottagaren i syfte att säkerställa att ditt budskap gått fram. Du ska ha förmåga att kunna hantera stor mängd information och göra väl avvägda bedömningar. Vidare ska du vara tillmötesgående i ditt bemötande, samarbetsinriktad och ha både intresse av och vilja att hjälpa andra.
För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen samt tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Du ska ha:
• Akademisk examen (tex jurist- socionom- samhällsvetenskap-) eller annan utbildning i kombination med relevant arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren finner lämplig
• Genomfört Kriminalvårdens grundutbildning
• B-körkort
• Erfarenhet av handläggning inom stat, kommun eller landsting
• Förmåga att uttrycka sig väl i tal och skrift på svenska
• Goda datakunskaper
Det är meriterande om du har:
• Erfarenhet av arbete som klienthandläggare inom Kriminalvården
• Erfarenhet av handläggning/administration inom kriminalvården
• Erfarenhet av utslussarbete inom kriminalvården.
• Erfarenhet av att arbete med kriminalvårdens klientadministrativa system
• Goda förvaltningsrättsliga kunskaper
ÖVRIGT
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
