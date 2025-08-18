Klienthandläggare till Anstalten Tidaholm
2025-08-18
, Falköping
, Hjo
, Skövde
, Tibro
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kriminalvården, Anstalten Tidaholm i Tidaholm
, Göteborg
eller i hela Sverige
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Läs mer om anstalten Tidaholms verksamhet på vår hemsida: https://www.kriminalvarden.se/kontakt/hitta-och-kontakta/verksamhet/anstalt/tidaholm/#verksamhet

Publiceringsdatum 2025-08-18

Arbetsuppgifter
Vid anstalten Tidaholm ingår du i ett team av klienthandläggare. Du kommer inom ramen för dina arbetsuppgifter att arbeta mot flera av våra avdelningar. Som klienthandläggare är du direkt underställd en kriminalvårdsinspektör och har i uppdrag att bevaka, handlägga och enligt delegation fatta samt föredra beslut i klientärenden. Klienthandläggaren är en stödjande funktion till arbetsgivaren. Som klienthandläggare har du en viktig roll och bidrar i stor utsträckning till en väl fungerande struktur i anstalten. Genom både intern och extern samverkan strävar klienthandläggaren efter att optimera verkställighetsprocessen för klienten och uppnå Kriminalvårdens vision om Bättre ut. Du handleder kontaktmännen i deras dagliga klientarbete och vidareutvecklar kontaktmannaskapet. Som klienthandläggare ska du samordna och administrera klientarbete samt följa upp och förbereda ärenden till kriminalvårdsinspektören.Kvalifikationer
Vi söker dig som arbetar bra med andra och anpassar sättet att förmedla ditt budskap beroende på mottagaren. Du har förmågan att vara lugn och kontrollerad i pressade och stressade situationer. I arbetet planerar, organiserar och prioriterar du dina arbetsuppgifter på ett effektivt sätt.
För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen samt tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Stor vikt kommer att läggas vid din personliga lämplighet.
Egenskaper som hög arbetskapacitet, pedagogisk förmåga, god initiativ- och samarbetsförmåga samt ett engagemang och ansvar för ett behandlingsinriktat och rättssäkert klientarbete är några egenskaper som vi ser som väsentliga.Kvalifikationer
• Universitets- eller högskoleutbildning med juridisk eller beteendevetenskaplig inriktning alternativt annan utbildning i kombination med erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som relevant.
• Erfarenhet av utredningsarbete och handläggning av ärenden i Kriminalvården eller inom annan offentlig verksamhet.
• Förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska.
Meriterande:
• Genomförd Kriminalvårdsutbildning.
• Erfarenhet av myndighetsutövning.
• Goda förvaltningsrättsliga kunskaper.
• Verkställighetsplanering
ÖVRIGT
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal. Ersättning
