Klienthandläggare till Anstalten Skogome
Kriminalvården, Anstalten Skogome / Administratörsjobb / Göteborg Visa alla administratörsjobb i Göteborg
2026-01-14
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kriminalvården, Anstalten Skogome i Göteborg
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Verksamhetsområde Skogome är den största anstalten i Sverige för sexualbrottsdömda män i säkerhetsklass 2. Det finns även en mindre psykiatrisk omvårdnadsavdelning. Skogomeanstalten öppnade 1957 och är belägen på Lillhagsvägen 301 på Hisingen i Göteborg. Anstalten har idag ca 250 anställda fördelade inom flera olika yrkesgrupper och kompetenser. I en om- och nybyggnation som påbörjas i år kommer anstalten få nästan dubbelt så många platser, modernare lokaler och fler och större utrymmen för behandlingar och sysselsättning.
Läs mer om anstalten Skogomes verksamhet på vår hemsida: https://www.kriminalvarden.se/kontakt/hitta-och-kontakta/verksamhet/anstalt/skogome/#verksamhetPubliceringsdatum2026-01-14Arbetsuppgifter
Vid verksamhetsområde Skogome arbetar du som en av flera klienthandläggare. Du kommer inom ramen för dina arbetsuppgifter att arbeta på en eller flera av våra avdelningar. Klienthandläggarens arbete är fokuserat på klienterna, såväl enskilt som i grupp. Du kommer att ha en viktig roll och bidrar i stor utsträckning till en väl fungerande struktur i anstalten. Under ledning av kriminalvårdsinspektören ska du som klienthandläggare ansvara för det samlade klientarbetet. Detta innebär bland annat att planera, följa upp och kvalitetssäkra arbetet med klienters verkställighetsplanering och att bereda samt fatta beslut enligt regelverk i enlighet med delegation. I ditt uppdrag ingår att göra bedömningar utifrån gällande regelverk, riktlinjer och praxis samt att fortlöpande handleda och utbilda personal i klientprocessen. Samverkan med andra delar av Kriminalvården och med andra myndigheter förekommer frekvent. Andra administrativa arbetsuppgifterkan också förekomma.Kvalifikationer
För att lyckas i rollen som klienthandläggare är det viktigt att du har ett strukturerat och organiserat arbetssätt, är noggrann och kvalitetsmedveten. Du planerar och genomför ditt arbete effektivt, även under hög arbetsbelastning eller tillfälliga arbetsuppgifter. Du är flexibel och har lätt för att anpassa dig efter rådande omständigheter och ser möjligheter i förändringar. Som person är du trygg, stabil och skiljer på det personliga och professionella. Det är även viktigt för dig att alltid agera i enlighet med fattade beslut, policys och riktlinjer. Du är pedagogisk och har ett tydligt sätt att kommunicera samt anpassar sättet att förmedla information efter mottagaren i syfte att säkerställa att ditt budskap gått fram. Vidare ser vi att du är serviceinriktad och har en god samarbetsförmåga samtidigt som du är bekväm att ta egna initiativ.
För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen samt tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
* Universitets- eller högskoleutbildning med juridisk, samhälls- eller beteendevetenskaplig inriktning alternativt annan utbildning i kombination med erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som relevant
* Erfarenhet av utredningsarbete och handläggning av ärenden i Kriminalvården eller inom annan offentlig verksamhet.
* Förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska.
* God datorvana.
Det är meriterande om du har:
* Erfarenhet av samverkan med externa och interna aktörer.
* Goda förvaltningsrättsliga kunskaper.
ÖVRIGT
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Individuell lönesättning tillämpas.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C299341". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kriminalvården
(org.nr 202100-0225) Arbetsplats
Kriminalvården, Anstalten Skogome Kontakt
Kriminalvårdsinspektör
Petra Grammahage Petra.Grammahage@kriminalvarden.se Jobbnummer
9682700