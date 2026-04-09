Klienthandläggare till anstalten Skenäs.
Om Kriminalvården
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Publiceringsdatum 2026-04-09
Anstalten Skenäs ligger på Vikbolandet cirka tre mil utanför Norrköping och är utan förbindelse med kollektivtrafik. Skenäs kommer att klassas upp från säkerhetsklass 3 till säkerhetsklass 2 under 2026 vilket innebär ett stort fokus på det generella säkerhetsarbetet. Anstalten kommer även att inrymma en omvårdnadsavdelning med både säkerhets-, hälso- och sjukvårdsarbete.
Läs mer om Kriminalvården: https://www.kriminalvarden.se/fangelse-frivard-och-hakte/
Vad är bäst med att jobba inom Kriminalvården? Våra medarbetare berättar: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/Dina arbetsuppgifter
I rollen som klienthandläggare ansvarar du, under kriminalvårdsinspektören, för det samlade klientarbetet. Det innebär att fatta beslut enligt arbetsordning och delegation. Arbetet innebär handläggning av den juridiska klientprocessen, utredning, planering och uppföljning av intagnas verkställigheter, permissionsplanering, hantering av misskötsamhetsärenden och samverkan med frivården och andra myndigheter. Du ska även handleda kriminalvårdarna i deras dagliga klientarbete som kontaktperson, samt medverka i kollegium. I uppdraget ingår även att i dialog med kriminalvårdsinspektören utveckla och kvalitetssäkra rättsvårdsarbetet. Klientnära arbete förekommer. Kvalifikationer
Vi söker dig som har ett bra bemötande och kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt. Du är pedagogisk och anpassar ditt sätt att kommunicera utefter mottagaren. Vi ser att du tar ansvar för dina uppgifter och själv driver dina processer framåt. Att strukturera ditt arbete genom att planera, organisera och prioritera på ett effektivt sätt är en självklarhet för dig och avgörande för att klara av arbetet. Som person är du trygg, stabil och skiljer på det personliga och professionella. Du är flexibel och har lätt för att anpassa dig efter rådande omständigheter samt är lyhörd för verksamhetens behov.
Vi söker dig som har:
Universitets- eller högskoleutbildning med juridisk, pedagogisk eller beteendevetenskaplig inriktning eller annan utbildning/erfarenhet som Kriminalvården bedömer likvärdig.
Kunskap och erfarenhet av att leda andra i arbetsuppgifter.
Mycket god skriftlig och muntlig framställningsförmåga i svenska språket.
B-körkort.
Det är meriterande om du också har:
Erfarenhet av arbete inom Kriminalvården.
Erfarenhet av att ha arbetat som klienthandläggare.
Erfarenhet av ärendehandläggning inom offentlig förvaltning.
Aktuell erfarenhet av arbete med VSP (verkställighetsplan).
Erfarenhet av arbete med förvaltningsrättsliga ärenden och därmed god kunskap om relevant lagstiftning.
Ledarskapsutbildning.
För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen samt tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Övrig information
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Individuell lönesättning tillämpas.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Varbi. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kriminalvården
(org.nr 202100-0225), http://kriminalvarden.varbi.com
Skenäs 10 (visa karta
)
610 31 VIKBOLANDET Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Vikbolandet Kontakt
Kriminalvårdsinspektör
Marie Hell Marie.Hell@kriminalvarden.se Jobbnummer
9844853