Klienthandläggare till Anstalten Mariefred
Kriminalvården, Enheten för verksamhetsnära HR / Administratörsjobb / Strängnäs Visa alla administratörsjobb i Strängnäs
2025-09-01
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Läs mer om anstalten Mariefreds verksamhet på vår hemsida: https://www.kriminalvarden.se/kontakt/hitta-och-kontakta/verksamhet/anstalt/mariefred/#verksamhetPubliceringsdatum2025-09-01Arbetsuppgifter
Som klienthandläggare ansvarar du särskilt för handläggning av klienternas rättsvårdsärenden. Arbetet innebär utredning och beslutsfattande enligt fängelselagen. Bredden på klienthandläggarens uppgifter kan variera beroende på vilken enhet tjänsten är förlagd på. Du kommer, tillsammans med kriminalvårdsinspektören/verksamhetschefen och med rättssäkerheten i fokus, att ansvara för och utveckla det fortsatta rättsvårdsarbetet samt medverka i rättsvårdsforum tillsammans med övriga klienthandläggare. Du kommer fortlöpande att handleda, utbilda och utgöra ett stöd för övrig personal i klientprocessen. Samverkan med andra delar av Kriminalvården och andra myndigheter förekommer frekvent.
Klienthandläggarens arbete är fokuserat på klienterna, såväl enskilt som i grupp. Vilket innebär dialog och möten med klienter gällande deras ärenden kopplat till de kartlagda risker- och behov som varje enskild individ har. Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• Fullständig gymnasieutbildning alternativt annan utbildning i kombination med arbetslivserfarenhet som Kriminalvården bedömer relevant
• Aktuell erfarenhet av handläggning inom stat, kommun eller landsting som arbetsgivaren bedömer relevant
• Förmåga att uttrycka sig väl i tal och skrift på svenska
• Erfarenhet av arbete inom kriminalvården
Det är meriterande om du har:
• Goda förvaltningsrättsliga kunskaper
• VSP-utbildningar som koordinator, planerare och utredare
ÖVRIGT
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
Sista dag att ansöka är 2025-09-22
