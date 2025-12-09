Klienthandläggare till anstalten Fosie (vikariat)
Kriminalvården, Anstalten Fosie / Administratörsjobb / Malmö Visa alla administratörsjobb i Malmö
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Anstalten Fosie ligger i utkanten av Malmö och byggdes 1986. Fosie är en anstalt i säkerhetsklass 2 med plats för 173 män, där ca 300 anställda och 10 chefer förvaltar, leder och utvecklar verksamheten. Verksamheten är under ständig förändring och har under åren utökats vid flertalet tillfällen bl.a. genom att upprätta platser för särskilt resurskrävande intagna (SRI) samt genom ett nytt modulhus som färdigställdes 2023.
Läs mer om anstalten Fosies verksamhet på vår hemsida: https://www.kriminalvarden.se/kontakt/hitta-och-kontakta/verksamhet/anstalt/fosie/#verksamhet
Under ledning av kriminalvårdsinspektören ansvarar du som klienthandläggare för det samlade klientarbetet. Detta innebär bland annat att planera, följa upp och kvalitetssäkra arbetet med klienters verkställighetsplanering, beräkning av strafftid och att bereda samt fatta beslut enligt fängelse-, häktes- och förvaltningslagarna i enlighet med delegation. I ditt uppdrag ingår att göra bedömningar utifrån gällande regelverk, riktlinjer och praxis samt att fortlöpande handleda och utbilda personal i klientprocessen. Samverkan med andra delar av Kriminalvården och med andra myndigheter förekommer frekvent. Andra administrativa arbetsuppgifter kan också förekomma.
Arbetet kräver en hög sekretess- och säkerhetsmedvetenhet samt en förståelse för hur säkerheten bedöms och varför vi gör de bedömningar vi gör. Tjänsten innefattar mycket kommunikation med olika parter såsom anhöriga, intagna, kollegor, andra myndigheter etc. vilket ställer krav på god kommunikationsförmåga och ett serviceinriktat arbetssätt. Du måste vara ansvarsmedveten och kunna fatta egna beslut samt ha en förmåga att avgöra vilka ärenden som bör förankras med närmaste chef.Kvalifikationer
För att lyckas i rollen som klienthandläggare är det viktigt att du har ett strukturerat och organiserat arbetssätt. Du planerar och genomför ditt arbete effektivt, även under hög arbetsbelastning eller tillfälliga arbetsuppgifter. Du är flexibel och har lätt för att anpassa dig efter rådande omständigheter och ser möjligheter i förändringar. Som person är du trygg, stabil och skiljer på det personliga och professionella. Det är viktigt för dig att alltid agera i enighet med fattade beslut, policys och riktlinjer. Du är pedagogisk och har ett tydligt sätt att kommunicera, samt anpassar sättet att förmedla information efter mottagaren för att säkerställa att ditt budskap gått fram.
För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen samt tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
* universitets- eller högskoleutbildning med juridisk eller beteendevetenskaplig inriktning eller annan utbildning i kombination med arbetslivserfarenhet som kriminalvården bedömer som likvärdig.
* dokumenterad erfarenhet av handläggning/administration
* god datorvana
* goda kunskaper i svenska och engelska språket i såväl tal som skrift
Det är meriterande om du har:
* avslutat Kriminalvårdens grundutbildning med godkänt resultat
* arbetslivserfarenhet som klienthandläggare
* erfarenhet av kriminalvårdens klientadministrativa system
* erfarenhet av arbete inom rättsväsendet
* erfarenhet av att hantera uppgifter som består av juridiska beslut och erfarenhet av handledningsuppdrag
* erfarenhet av hantering av klientärenden på anstalt
* goda kunskaper i RBM (risk, behov och mottaglighet)
* utbildning inom och erfarenhet av verkställighetsplanering och utredning
* B-körkort
ÖVRIGT
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Individuell lönesättning tillämpas.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
