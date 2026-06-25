Klienthandläggare på avdelning för barn och unga
Kriminalvården, Anstalten Rosersberg / Administratörsjobb / Sigtuna Visa alla administratörsjobb i Sigtuna
2026-06-25
, Österåker
, Håbo
, Upplands-Bro
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kriminalvården, Anstalten Rosersberg i Sigtuna
, Österåker
, Stockholm
eller i hela Sverige
Om Kriminalvården
Kriminalvården växer – vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott – att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Anstalten Rosersberg
Anstalten Rosersberg är placerad norr om Stockholm och är en anstalt i säkerhetsklass 2. Utöver anstaltsplatser finns också ett antal häktesplatser. Arbetsplatsen präglas av en familjär miljö där olika yrkesgrupper samarbetar nära varandra. Här finns också goda pendlingsmöjligheter med gångavstånd till pendeltåg samt tillgång till personalparkering.
Just nu pågår ett stort förändringsarbete vad gäller ombyggnation och förberedelser. Från och med den 1 juli 2026 tar anstalten Rosersberg emot barn och unga under 18 år som döms till fängelse, på särskild barn- och ungdomsavdelning. Detta ersätter tidigare sluten ungdomsvård som frihetsberövande påföljd för barn och unga mellan 15-17 år som begår allvarliga brott. Fokus kommer ligga på att skapa trygga miljöer som främjar återanpassning till samhället med verksamhetsinnehåll som skola, elevhälsa, sysselsättning och fritidsaktiviteter lämpade efter ålder. I övrigt ska barnets rättigheter under verkställigheten tillgodoses i enlighet med barnkonventionen. Genom klientnära arbete skapar vi en meningsfull tillvaro i en annars vuxen och säkerhetspräglad miljö.
Vi söker nu en klienthandläggare med ett genuint intresse att arbeta med barn och unga. Välkommen att söka!Publiceringsdatum2026-06-25Dina arbetsuppgifter
Som klienthandläggare spelar du en central roll under ledning av kriminalvårdsinspektören. Ditt uppdrag innebär att du ansvarar för den övergripande planeringen, uppföljningen och kvalitetssäkringen av arbetet med häktes- och verkställighetsplanering. I ditt arbete gör du viktiga bedömningar baserade på gällande regelverk, riktlinjer och praxis. Som klienthandläggare på barn- och ungdomsavdelningen samverkar du med alla som behöver ha kontakt med våra unga klienter både internt och externt. Du samarbetar frekvent med funktioner i andra delar av Kriminalvården samt externa samverkanspartners såsom socialtjänst, polis, åklagare och ideella organisationer vilket ger dig en dynamisk och stimulerande arbetsmiljö.Kvalifikationer
Vi söker dig som vill arbeta med barn och ungdomar. I din yrkesroll är du trygg, stabil och har självinsikt. Du ser relationer i sitt rätta perspektiv samt skiljer på det personliga och professionella. Du förhåller sig på ett sätt som är anpassat till situationen, har en hög samarbetsförmåga samtidigt som du självständigt kan strukturera upp ditt arbete. Du behöver ha ett gott omdöme vilket innebär att du gör korrekta avvägningar och prioriteringar samt väger samman komplex information. Du har god förståelse för hur människan tar till sig kunskap och människors olika förutsättningar samt anpassar sättet att förmedla ditt budskap efter mottagaren. För att trivas och lyckas i ditt uppdrag är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen och tron på att människan är utvecklingsbar. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
Universitets-/högskoleutbildning med inriktning juridik, beteendevetenskap, socionom eller motsvarande
Genomfört Kriminalvårdens grundutbildning
Goda kunskaper i det svenska språket i såväl tal som skrift
Vi ser det som meriterande om du har:
Erfarenhet av arbete som klienthandläggare på anstalt
Erfarenhet av arbete som klienthandläggare på häkte
Erfarenhet av arbete med ärendehandläggning, eller beslutsfattande.
Arbetslivserfarenhet av att arbeta med ungdomar i åldrarna 15-17 år i socialt utsatta situationer, särskilt inom Kriminalvården, socialtjänst, SiS, skola eller liknande.
Intervjuer
I denna rekrytering påbörjas urvalsprocessen efter att annonseringstiden löpt ut och intervjuer kommer ske under vecka 33 på anstalten Rosersberg.Övrig information
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövning här: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering här: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Individuell lönesättning tillämpas.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Varbi. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kriminalvården
(org.nr 202100-0225), http://kriminalvarden.varbi.com
Slottsvägen 30 (visa karta
)
195 95 ROSERSBERG Arbetsplats
Kriminalvården, Anstalten Rosersberg Kontakt
John Lundell (OFR/ST) john.lundell@kriminalvarden.se Jobbnummer
9979819