Klient- och arbetsplatstekniker sökes till Nordlo
Vill du arbeta hands-on med den moderna digitala arbetsplatsen och samtidigt ha stort eget ansvar? Vi söker en självgående Klient- och arbetsplatstekniker som vill ta ett helhetsgrepp om klientplattformen och skapa verkligt värde för både användare och kund.
Om rollen
Du ansvarar för införande, förvaltning och vidareutveckling av klientplattformen i linje med Nordlos standarder. Rollen är operativ och självständig, med stöd av klusteransvarig vid större vägval och arkitekturfrågor.
I vardagen innebär detta ett helhetsansvar för klientmiljön, där du arbetar med hela klientlivscykeln från utrullning och uppgradering till avveckling. Du har ett nära samarbete med servicedesk och arbetar proaktivt med att identifiera och eliminera återkommande problem som påverkar användarupplevelsen. Rollen innebär även avancerad felsökning på 2nd/3rd line-nivå, dokumentation av lösningar och kundspecifika anpassningar samt en aktiv dialog med kund, exempelvis genom återkommande klientforum.
Du är ofta involverad i säkerhets- och anslutningslösningar såsom Always On VPN, samt i förändringsinitiativ som OS-uppgraderingar, migreringar och transitionsprojekt. Vid intresse finns även möjlighet att dela kunskap och utbilda kollegor inom Intune, SCCM och Windows överlag.
- Operativt ansvar för Microsoft Intune och SCCM/MEMCM
- Applikationspaketering, deployment, Autopilot och policyhantering
- Säkerställa patchning av operativsystem och applikationer
- Konvertera on-prem och publika datorer till Intune-hanterade klienter
- Implementera och följa upp säkerhetskrav (BitLocker, Defender, compliance)
Vi söker dig som har
Erfarenhet av Microsoft Intune och SCCM/MEMCM, samt mycket god kompetens inom Windows 10/11 i företagsmiljö. Du har erfarenhet av PowerShell och scripting och en god förståelse för Entra ID samt modern klient- och säkerhetshantering. Du är van att arbeta mycket självgående och trivs med att driva uppgifter och lösningar hela vägen i mål utan behov av en dedikerad projektledare.
Som person är du
Proaktiv, lösningsorienterad och strukturerad i ditt arbetssätt. Du är pedagogisk och kommunikativ, med förmåga att förklara tekniska lösningar på ett begripligt sätt, och har ett tydligt kundfokus med god förståelse för verksamhetens behov. Du är trygg i såväl samarbete med andra som i självständigt arbete.
Vi erbjuder
- En nyckelroll inom Modern Workplace
- Stor frihet under ansvar
- Möjlighet att påverka teknisk riktning och arbetssätt
- Nära samarbete med andra specialistområden
Naturligtvis Nordlo
För oss är digitalisering ett mänskligt hantverk. Tillsammans kan vi skapa hållbar tillväxt som gör att organisationer står väl rustade inför framtiden, med kraften att skapa ett bättre samhälle. För att lyckas behöver vi engagerade medarbetare som vill vara med oss på resan.
Vi tror att nyckeln till vår snabba utveckling är att våra roller går att forma efter medarbetarnas passion och personliga drivkrafter, och för oss är ditt välmående otroligt viktigt. Hos oss kan du förvänta dig följande:
- Stor delaktighet och möjlighet att påverka
- Stora utvecklingsmöjligheter
- Nära samarbete mellan team och kollegor
- Ett starkt och närvarande ledarskap
- En god balans mellan arbetstid och fritid
Är du nyfiken på att veta mer? På vår hemsida kan du läsa om vår verksamhet, kundcase och våra medarbetare. Ersättning
