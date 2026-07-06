Klassresurs med extra ansvar för barn med NPF 50-100%
Stiftelsen Immanuel / Pedagogjobb / Borlänge Visa alla pedagogjobb i Borlänge
2026-07-06
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Vi söker dig som är erfaren och har kompetens när det gäller att arbeta med elever som är i omfattande behov av särskilt stöd. Du skall vara lugn och tålmodig och ha förståelse för att man måste kunna arbeta flexibelt och elevnära för att nå önskade resultat. Kunskap om olika neuropsykiatriska funktionshinder är en förutsättning. Tjänsten kommer att starta i mitten på augusti.
Du kommer att arbeta som klassresurs i antingen en klass på lågstadiet eller en klass på mellanstadiet. Du får särskilt ansvar för enskilda elever med t.ex. NPF som autism/ADHD. Du finns med eleverna i klassrummet på lektionerna och ute på skolgården när det är rast. Du kommer både att hjälpa elever under lektioner och vara ett socialt stöd på rasterna. Tjänsten går att kombinera med viss del på fritids. Mer information ges vid en eventuell anställningsintervju.
Immanuelskolan är en friskola belägen nära centrum i Borlänge. Vi har ca 140 elever och strävar efter att ha mindre klasser med ca 22-25 elever i varje klass. Vi vill att alla elever skall uppnå sin fulla potential, att man skall lära sig så mycket som möjligt och att varje elev skall tränas i att ta eget ansvar och känna tillit till sin egen förmåga. Kristna värderingar är viktiga för oss och vi arbetar ständigt med att skolans klimat skall vara tillåtande och tryggt. Du skall vara genuint intresserad av arbete med barn och ungdom. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Du får gärna ha erfarenheter av tidigare assistentjobb eller liknande arbete riktat mot barn i yngre åldrar. Utbildning inriktad mot barn i behov av särskilt stöd eller utbildning inom specialpedagogik är meriterande. Du som söker skall vara flexibel, stresstålig, lösningsfokuserad och ha lätt för att få kontakt och bygga relationer med andra människor.
Utdrag ur belastningsregistret för skola/barnomsorg är ett krav.
Tjänsten tillsättes omgående även om ansökningstiden inte gått ut så snart lämplig sökande finnes. Tjänsten förlängs ett år i taget under förutsättning att bidrag godkänns. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-05
via mail
E-post: tjanster@immanuelskolan.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Klassresurs". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Stiftelsen Immanuel
, http://www.immanuelskolan.se
Spelmansgatan 22 (visa karta
)
784 35 BORLÄNGE Arbetsplats
Immanuelskolan Kontakt
Tf Rektor
Kerstin Carlsson Kerstell kerstin.ck@immanuelskolan.se 0704295888 Jobbnummer
9994656