Klassresurs

DIN NYA ARBETSPLATS
Norsjö kommun söker 3-5 klassresurser till grundskolan i Norsjö. Verksamhetsområdet utbildning består av flera olika verksamhetsformer, förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem, förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola, anpassat gymnasieskola, introduktionsprogram och vuxenutbildning. Ledningen för verksamhetsområdet består av verksamhetschef och rektorer. Här arbetar också strateg, utvecklingsledare och administratörer.
Vi söker dig som vill ta chansen och jobba inom ett spännande område inom utbildning.
DITT UPPDRAG
Kan innebära arbete med elever i olika åldrar 6- 16 år. Du ingår i ett arbetslag där ni gemensamt planerar motiverar och stödjer eleverna till utveckling. Viss tid på fritids kan bli aktuell.
Samarbetet med elever, föräldrar, kollegor på skolan och ditt arbetslag är en viktig del av uppdraget. Det är även viktigt att du anpassar ditt sätt att agera utifrån den enskilde elevens behov och arbetar aktivt med skolans värdegrund.Publiceringsdatum2026-04-14Kvalifikationer
Vi söker dig som har adekvat utbildning, lägst gymnasial nivå, kunskap /utbildning inom NPF är meriterande. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Du har kunskaper skolans styrdokument. Du har förmåga att uttrycka dig väl på svenska i både tal och skrift och har grundläggande IT-kunskaper.
HÄR FÅR DU VÄRLDENS BÄSTA VARDAG
Vår kommun är lugn, trygg och trivsam - kanske främst förknippad med natursköna vidder, storslagna norrsken och idrottsliga framgångar. Men Norsjöbygden innefattar mer än så. Här är det enkelt att vistas och verka. Med naturen runt ena hörnet och arbetet runt nästa är det enkelt att kombinera nöje med nytta.
Med endast en timmes bilfärd till de två närmsta flygplatserna och en knapp halvtimmes bilfärd till bygdens tågstation är vår lilla ort lätt att nå. Men kanske är det enkelheten i själva bygden som utgör det mest unika. I centralorten finns skola, bibliotek, fritidsgård, sporthall, simhall, beachvollybollplan, ishall, fotbollshall, tennisplan, discgolf, fotbollsplan, bordtennishall, boule, skyttehall, multisportarena, skatepark, utegym, bowling, miniracing, pulkbacke, naturreservat, lekparker och elljusspår, allt på ett och samma område. Enkelt, vardagslyx och en del av det som utgör världens bästa vardag!
Vill du vara med och bidra till att människor får en bättre vardag? Vill du känna stolthet över att kunna hjälpa människor i olika skeden av livet? Vill du ha ett meningsfullt arbete som värdesätter ditt engagemang och även erbjuder dig spännande utmaningar och möjligheter till utveckling?
Då kommer du att trivas med att arbeta hos oss i Norsjö kommun. Vårt uppdrag handlar om att göra skillnad. Kom och skapa framtiden tillsammans med oss.
ÄR DU INTRESSERAD?
Varaktighet: Visstid, uppehållsanställning.
Omfattning: 50%-80%
Tillträde: 2026-08-17 t.o.m. 2026-12-31
Urval: Urval och intervjuer kan ske löpande. Tjänsten kan därför komma att tillsättas före sista ansökningsdag. Skicka in din ansökan redan idag!
Utdrag från belastningsregistret krävs.
Vi söker under förutsättning av erforderliga beslut.
Norsjö kommun utgår från din kompetens under rekryteringen och mångfald en självklarhet för oss. Vi hoppas därför att du, oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder känner dig välkommen att lämna in din ansökan. Vi har tron om att personal med olika bakgrund och kompetenser skapar en ökad kreativitet och kvalitet i organisationen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Norsjö kommun
(org.nr 212000-2858), http://www.norsjo.se
Storgatan 67 (visa karta
)
935 81 NORSJÖ Arbetsplats
Norsjö Kontakt
Rektor
Anette Lidén 0918-14193 Jobbnummer
9852143