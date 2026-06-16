Klassmentor till Myranskolan
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2026-06-16
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-16Beskrivning av verksamheten
Myranskolan har ca 150 elever från förskoleklass till åk 6, samt en fritidshemsavdelning. Skolan är belägen i Koskullskulle. På Myranskolan arbetar det en undervisningsansvarig lärare samt en klassmentor som främst arbetar mot läroplanens sociala delar i varje klass i årskurserna 1–6. Fritidshemmet är ett komplement till skolan där man utvecklar elevernas förmågor genom olika uttrycksformer och utgår från elevernas intressen. På skolan finns även speciallärare, skolkurator och skolsköterska som samarbetar i team för elevernas bästa.Dina arbetsuppgifter
Som klassmentor följer du en klass i årskurserna 1–6, hela dagarna och ansvarar tillsammans med lärare för att skapa trygghet, trivsel och studiero. Du är en aktiv resurs i klassrummet och fritidshemmet, du har också ansvar för rastvärdskap och rastaktiviteter. Du kommer att ha kontakt med vårdnadshavare utifrån sociala frågor och har därmed också ett gemensamt ansvar tillsammans med lärare för dokumentation gällande normer och värden. I uppdraget ingår även att vikariera vid personals frånvaro på skolan och fritidshemmet. I ditt arbete ingår ansvar och arbete i fritidshemmet, före och efter skolan.Kvalifikationer
Lägst gymnasieexamen, utbildning inom barn och/eller fritid, aktivitetsledare inom fritidshem eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig/relevant. Erfarenhet av att skapa trygghet, skolans värdegrund, värderingar och normer. Erfarenhet från skola, fritidshem eller/och andra verksamheter där du har varit ledare för barngrupper är meriterande.
Du ska ha en god social förmåga, självgående, initiativrik, ansvarstagande och ha ett gott bemötande till kollegor, elever och vårdnadshavare. Vi ser att du har en god kommunikativ förmåga, färdigheter i det svenska språket i tal och skrift. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Inom ramen för den nationella minoritetsspråkslagen är Gällivare kommun förvaltningskommun för samiska, meänkieli och finska. Kunskaper i något av dessa språk är meriterande vid ansökan om anställning i Gällivare kommun.
Utdrag ur polisens belastningsregister är ett krav.
Gällivare kommun erbjuder dig
Friskvårdförmån i form av styrketräning/gruppträning/Dundret
Friskvårdstimme
Ta del av arbetsplatsens Trivselpeng
Medlemskap i GKFF (Gällivare kommuns fritidsförening)
Här kan du läsa mer: https://gallivare.se/jobb-och-foretagande/jobb-praktik-och-ideellt-arbete-/jobba-som-pedagogAnställningstyp/arbetstider
Heltid, tillsvidareanställning. Provanställning kan komma att tillämpas.Ersättning
Månadslön, vi tillämpar individuell lönesättning – ange gärna löneanspråk i ansökan.
Tillträde / Ansökan
Till din ansökan vill vi ha med ett CV. Vid anmodan lämnas originalhandlingar. Intervjuer kan komma att ske löpande så vänta inte med din ansökan.
Tillträde: snarast eller enligt överenskommelse.
Sista dag att ansöka är 2026-07-03
Upplysningar
Rektor Eva Hedlund 0970 818972
Rekryterare Ann-Louise Johansson, tel 076 137 8078
Fackliga företrädare
Sveriges Lärare, javascript:void(0)
Kommunal mailto:gallivare.norrbotten@kommunal.se
Sveriges skolledarförbund
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gällivare Kommun
(org.nr 212000-2726)
981 82 GÄLLIVARE Arbetsplats
Gällivare Kommun Jobbnummer
9965099