Klassmentor för åk 7-9 på Lundåkerskolan i Gislaved
2025-09-18
Som medarbetare i Gislaveds kommun är du medskapare på din arbetsplats.
Du ges möjlighet och förväntas att bidra till verksamhetens utveckling genom din kunskap och erfarenhet. Hos oss är respekt för olikheter och alla människors lika värde grundläggande.
Lundåkerskolan är en skolan med cirka 370 elever och är den största högstadieskolan i kommunen. Våra ungdomar kommer från världens alla hörn och berikar vår vardag. Alla elever och personal är utrustade med lärplatta och personalen får fortlöpande utbildning inom området.
Skolan har under tre år varit med i ett FoU-program som handlar om Inkluderande lärmiljöer tillsammans med sex andra kommuner i Sverige. Personalen har utvecklat såväl kunskap och förhållningssätt som arbetsmetoder och system för att åstadkomma goda förutsättningar för lärande. Nu arbetar vi vidare med att utvecklas och se över hur vår organisation kan möta elevernas behov på bästa sätt. Vi arbetar med ökad måluppfyllelse på alla nivåer.
Utrustning och lärverktyg finns för ett modernt och digitalt lärande.
I nära anslutning till skolan finns is-, idrott- och simhall. Skolan har ett eget skolbibliotek men även nära till kommunbiblioteket. På skolan finns en stor Konsertsal där hela skolan samlas vid skolavslutningar och andra tillfällen.
Vi söker dig som har rätt utbildning och kompetens med vilja att utvecklas i din profession. Lundåkerskolan kanske kan vara en plats för dig att realisera detta på.Dina arbetsuppgifter
Du blir elevernas och vårdnadshavarnas primära kontaktperson. Du kommer knytas till elever i åk 7-9 och delar uppdraget med en mentorer för att täcka klasserna. Du kommer ha schemalagd mentorstid med klasserna där du ger information och arbetar med värdegrund och studieteknik.
Tillsammans med närvarogruppen följer du upp elevers närvaro och arbetar förebyggande.
Du kommer även att vara en viktig del av skolans elevhälsa och förebygga och arbeta mot kränkande behandling.Kvalifikationer
Vi söker dig som älskar att arbeta med ungdomar och som har lätt för att bygga relationer. Du ska ha en stark vilja att hjälpa eleverna till att lyckas så bra som möjligt i skolan.
Du bör vara utbildad fritidsledare, socialpedagog, resurspedagog, lärare eller ha annan utbildning som vi finner överensstämmer med arbetsbeskrivningen.
Ditt medarbetarskap är djupt förknippat med din förmåga att samarbeta och delta i din och verksamhetens utveckling. Hos oss innebär det att du har ett gott samarbete med chef och kollegor, både på den egna arbetsplatsen och i övriga kommunkoncernen. Du bemöter alla med hög servicenivå, vänlighet och hög kvalitet genom kund- och servicefokus. Du tar ansvar för att göra dig delaktig i verksamhetsfrågor och är lösningsorienterad.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och att din syn på medarbetarskap överensstämmer med vår.
Vi tillämpar registerkontroll (utdrag ur belastningsregistret) som en form av lämplighetsprövning för alla som erbjuds anställning i verksamheter där man har en direkt och regelbunden kontakt med barn och ungdomar.
Vill du vara en del av vår framgång? Välkommen med din ansökan!
