Klasslärare till åk 5, vikariat 100%
Sollentuna Kommun / Grundskollärarjobb / Sollentuna Visa alla grundskollärarjobb i Sollentuna
2025-11-17
, Upplands Väsby
, Järfälla
, Danderyd
, Upplands-Bro
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sollentuna Kommun i Sollentuna
, Järfälla
, Sundbyberg
, Stockholm
, Södertälje
eller i hela Sverige
Vår vision är att bli Sveriges bästa skolkommun.
I Sollentuna ska varje skola vara den bästa skolan för varje elev som går där. Framför oss ser vi en skola där undervisningen håller hög kvalitet och stimulerar alla elevers kreativitet och lärande. En skola där vi har höga och positiva förväntningar på oss själva och våra elever och där alla elever och personal trivs och känner sig trygga. I våra skolor ska eleverna uppnå utmärkta studieresultat och utveckla de kompetenser och förmågor som krävs för framtida studier och yrkesliv. Vi ska ligga i framkant vad gäller pedagogisk utveckling, genomförande och organisering av undervisningen. Att ta stöd i forskning är en självklarhet för oss.
Om skolan
Turebergsskolan är en skola som ligger centralt nära Sollentuna centrum. På skolan går det idag cirka 250 elever i årskurserna F-9. Vi är Den lilla skolan med de stora möjligheterna! På skolan arbetar en personalgrupp som kännetecknas av stort engagemang och kompetens. Turebergsskolan är en mångkulturell skola med goda studieresultat. Det råder en mycket positiv anda och stor delningskultur på skolan. Skolan leds av rektor och biträdande rektorer.
Turebergsskolan har ett väl fungerande värdegrundsarbete och ett aktivt arbete för att skapa en tillgänglig skola för varje elev som går här. Skolan har ett väl utbyggt elevhälsoarbete och processerna stöttas även av förstelärare och specialpedagogisk personal.Publiceringsdatum2025-11-17Dina arbetsuppgifter
Turebergsskolan i Sollentuna kommun söker nu en klasslärare till årskurs 5 med bred behörighet i de teoretiska ämnena. Tjänsten är ett föräldraledighetsvikariat från februari-december 2026. Du kommer att undervisa i alla teoretiska ämnen i årskursen. Klassen består i dag av cirka 15 elever och i ditt arbete ingår mentorsskap. Våra klasser är små och vi är enparallelliga.
Du hälsas välkommen till en arbetsplats där du får möjlighet att, tillsammans med övriga kollegor, göra skillnad för våra elever varje dag! Kvalifikationer
Du är utbildad lärare med behörighet att undervisa i åk 5. Du har goda kunskaper i att möta barns olika behov, har god organisationsförmåga och är förtrogen med digitala läromedel/kompensatoriska hjälpmedel. Du arbetar med ett positivt förhållningssätt och har förmåga att skapa ett gott arbetsklimat bland såväl elever som kollegor. Erfarenhet av att arbeta i mångkulturell miljö är meriternade.
Du är en tydlig ledare och har struktur och goda pedagogiska färdigheter i undervisningen. Du kan anpassa undervisningen utifrån varje elevs unika förutsättningar.
Turebergsskolan är en skola där både elever och personal trivs! Vi har höga och positiva förväntningar på oss själva och våra elever och tror att en förutsättning för lärande är goda relationer och kärleksfulla vuxna som bryr sig. Skolan är en ackrediterad Erasmusskola med flera pågående utbyten.
Vi tillämpar individuell lönesättning. Vi intervjuar löpande, så vänta inte med din ansökan. Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut tas.
Välkommen med din ansökan!
Välkommen till Sollentuna - en kommun mitt i möjligheterna! Tillsammans gör vi Sollentuna bättre varje dag för våra invånare, företagare och organisationer. Vi har tydliga och ambitiösa mål för att skapa trygghet, välfärd och hållbar tillväxt.
Vi erbjuder dig ett meningsfullt och roligt jobb i en stabil miljö där ambitionsnivån är hög. Hos oss får du fantastiska kollegor som vill göra skillnad för andra. Nu söker vi dig som är nytänkande, ansvarstagande och välkomnande. Följ med oss på resan mot att skapa Sveriges mest attraktiva kommun! Ersättning
månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/418". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sollentuna kommun
(org.nr 212000-0134) Kontakt
Melina Nourbakhshe Dehkordi melina.nourbakhshe.dehkordi@sollentuna.se Jobbnummer
9609145