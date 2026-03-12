Klasslärare lågstadiet Halvarsgårdars skola
Halvarsgårdars skola är en liten skola med drygt 90 elever som ligger naturskönt med fantastisk natur runt knuten. Här arbetar vi framgångsrikt med fokus på samarbete i arbetslag och ämneslag med elevens eget lärande i centrum.
Vi på Halvarsgårdars skola siktar högt och arbetar målmedvetet för hög kvalitet, stor arbetsglädje och med ett tydligt elevperspektiv. Med en stabil personal med erfarenhet driver vi tillsammans en trivsam och trygg skolverksamhet där vi skapar en god grund för varje elev med fokus på trygghet, kontinuitet och progression i varje elevs utveckling och lärande.
Grunden för vår verksamhet är Borlängebon och vi arbetar från kommunens värdegrund!
• Jag finns här för Borlängebon
• Jag gillar utmaningar
• Jag möter varje människa med öppenhet
Vi arbetar för elevens bästa och vår utgångspunkt är att varje barn är unikt med unika förmågor och egenskaper som ska bemötas med respekt och tas på allvar. Med en varm gemenskap mellan pedagoger och elever är vår skola den perfekta arbetsplatsen. Eleverna är nyfikna och skolans lärare är ambitiösa. Personalen arbetar nära varandra och nära barnen: att alla barn är allas ansvar är en viktig devis för oss. Beslutsvägarna är korta hos oss och personal och skolledning arbetar tätt ihop.Publiceringsdatum2026-03-12Arbetsuppgifter
* Att vara mentor för en klass på lågstadiet.
* Att planera, genomföra och följa upp undervisningen i årskurs 13.
* Att skapa goda relationer med elever och med vårdnadshavare och ha regelbunden kontakt med hemmen.
* Att genomföra kontinuerlig administration och dokumentation såsom rättning, kartläggning, bedömning, extra anpassningar, åtgärdsprogram.
* Att vara väl förtrogen med och använda våra digitala plattformar och digitala verktyg som exempelvis UNIKUM, Skola 24, One Note och Teams i det dagliga arbetet.
* Att återkoppla kunskapsutvecklingen till elever och vårdnadshavare genom utvecklingssamtal och uppföljningar av ÅP etc.
* Att genom ett tydligt ledarskap skapa trygghet och studiero i gruppen.
* Att verka för ett gott samarbete med övrig personal i arbetslag F-6 och med andra interna och externa samarbetspartner.
* Att skapa lektionsstruktur och individuellt anpassa undervisningen och lärmiljön efter elevers behov.
* Att reflektera, följa upp och göra analyser kring den egna undervisningen och läraruppdraget och personligen hålla sig uppdaterad gällande aktuell forskning och genom kollegialt lärande.
* Att deltaga aktivt i verksamhetens systematiska utvecklingsarbete och deltaga aktivt i verksamhetens utvecklingsområden.Kvalifikationer
Grundkrav för tjänsten:
Legitimerad lärare för åk F-3, med utbildning i grundläggande läs -och skrivinlärning samt matematik.
Du behärskar det svenska språket på en hög nivå, då tydlig kommunikation är av stor vikt i undervisningen.
Bra engelska i både tal och skrft.
Du har erfarenhet av arbete inom skola, har en förståelse för uppdraget och vilka utmaningar skolan står inför.
Du har körkort och tillgång till egen bil.Dina personliga egenskaper
Du är en empatisk, lugn, tydlig, strukturerad och organiserad person som har förmåga att planera arbetsområden och omsätta dem i praktiken.
Du är trygg i din ledarroll, är kommunikativ och driven samt har lätt för att leda en grupp på egen hand.
Du värdesätter samarbete och kollegialt arbete för att kunna driva utvecklingsarbeten tillsammans med dina kollegor.
Du har en positiv elevsyn och är bra på att bygga goda relationer med elever och vårdnadshavare.
Du är flexibel och har ett lösningsfokus för elevernas bästa.
Meriterande kvalifikationer:
Erfarenhet av att ha arbetat med elever med NPF-problematik och vara väl insatt i vad det innebär.
ÖVRIGT
I samband med intervju behöver du som kandidat uppvisa bevis om medborgarskap i Sverige/EU/EES eller giltigt arbets- uppehållstillstånd.
För den som erbjuds anställning krävs enligt Lag om registerkontroll from 2001-01-01 utdrag ur Rikspolisstyrelsens belastningsregister.
För dig med skyddade personuppgifter erbjuder vi ett extra skyddat ansökningsförfarande. Kontakta rekryterande chef innan du skickar in din ansökan, så ser vi till att dina uppgifter hanteras på ett tryggt och korrekt sätt enligt gällande rutiner.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Borlänge kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via länken digitalt och inte på annat sätt.
Välkommen med din ansökan!
