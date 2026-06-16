Klasslärare för F-klass-åk 3, Stiftelsen Franska Skolan
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2026-06-16
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Lärare i grundskolan Förskoleklass- Åk 3, Stiftelsen Franska Skolan, Stockholm
Franska skolan är en svensk icke vinstdrivande friskola med anor från 1862. Vi följer svensk läroplan, undervisningen sker på svenska men eleverna läser franska från förskoleklass. Förkunskaper i franska språket är inget krav på skolan men en fantastisk möjlighet för dig som trivs i en internationell miljö.
Skolans värdegrund genomsyras av kunskap, ansvar, trygghet, respekt och engagemang.
Vi är en F-9 och gymnasieskola med stora möjligheter i en trevlig internationell miljö. Verksamheten omfattar 950 elever från grundskolans förskoleklass till gymnasiet, samt 130 anställda. Skolan ligger i centrala Stockholm vid S:t Johanneskyrka. Vi är en av Stockholms äldsta skola och vi värnar starkt över våra traditioner och för oss är det viktigt att du som person vill utveckla verksamheten med respekt för vår organisation och traditioner. Publiceringsdatum2026-06-16Dina arbetsuppgifter
Vi söker dig som är legitimerad lärare i grundskolans årskurs F-3.
Vi söker dig som vill vara med och göra skoldagarna för våra elever lärorika, trygga och fantastiska.
Du är en engagerad och utvecklingsorienterad kollega till vårt team som undervisar våra elever i de lägre åldrarna. Du har god förmåga att skapa trygghet och förtroendefulla relationer med elever, kollegor och vårdnadshavare. Du är skicklig på att se elevernas behov och förändra ditt förhållningssätt, bemötande samt arbetsmetoder för att skapa bästa förutsättning för varje elev.
Du är strukturerad och samarbetar med kollegor utifrån dina pedagogiska kunskaper.
Genom egen reflektion och återkoppling från kollegor, elever och vårdnadshavare utvecklar du ständigt ditt goda ledarskap. Du är intresserad av att utveckla undervisning tillsammans med dina kollegor utifrån elevernas behov och förutsättningar.
Som person är du stabil och kan hantera stress på ett konstruktivt sätt. Du är flexibel och behåller ett gott humör, har ett pedagogiskt förhållningssätt och bemöter elever, kollegor och vårdnadshavare med respekt.
Du är förtrogen med grundskolans och styrdokument samt har förmågan att omsätta dem i praktiken.
Du kommer att arbeta som klassföreståndare och kommer tillsammans med årskurskollega och fritidspersonal planera, genomföra och utvärdera elevernas undervisning med utgångspunkt från nationella mål och riktlinjer.
Du trivs med att vara en tydlig och varm ledare i undervisningen, där du har förmåga att skapa en blandning av rutiner, förutsägbarhet, extra anpassningar och flexibilitet. Du tycker att det är intressant och kreativt att arbeta med att förstå och utveckla eleverna individuellt samt klassen som grupp. Du har en fallenhet för att skapa tillitsfulla relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor vilket gör att du har lätt för att samverka och att kommunicera.
Du bemöter din omgivning med respekt, lyhördhet och nyfikenhet. Du är även lösningsfokuserad och har en positiv inställning till att lära och lära ut. Då är du den person vi söker för denna tjänst.
Vi välkomnar både nyutexaminerade pedagoger att söka tjänsten liksom pedagoger med lång erfarenhet.
Intervjuer kommer att ske löpande.
Vi önskar att din ansökan innehåller:
• Personligt brev
• CV
Med hänvisning till skollagen måste den som erbjuds denna tjänst uppvisa ett giltigt utdrag ur belastningsregistret innan anställningsavtal kan upprättas. Beställning av ett sådant kan göras på www.polisen.se.
Betyg och övriga handlingar tar du med vid en eventuell intervju.
Varmt välkommen med din ansökan!
Genom att sända din ansökan samtycker du till att Stiftelsen Franska Skolan behandlar, av dig lämnade personuppgifter, i syfte att genomföra en rekrytering. Du som sökande kan när som helst återkalla detta samtycke till behandling av personuppgifter. Den sökande har också rätt att en gång per år efter skriftlig ansökan få besked om vilka personuppgifter som företaget behandlar och hur. Den sökande har vidare rätt att begära att eventuella felaktigheter i personuppgifterna korrigeras.
Ansökningsreferens: Grundskolelärare F-3
Skicka ansökan tillansokan@franskaskolan.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-16
E-post: lim@adm.franskaskolan.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Grundskolelärare F-3". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stiftelsen Franska Skolan
Döbelnsgatan 9 (visa karta
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111 40 STOCKHOLM Arbetsplats
Stiftelsen Franska skolan Kontakt
Biträdande rektor för Lst och fritidshemmet
Linda Milton lim@adm.franskaskolan.se 08 598 88 902 Jobbnummer
9966956