Klasslärare årskurs 4-5
2025-09-24
Vi söker en legitimerad grundskollärare till vårt mellanstadium (åk 4-5) med start i februari 2026.
Som klasslärare ansvarar du för:
Planering, genomförande och uppföljning av undervisning.
Bedömning, betygsunderlag och omdömen.
Utvecklingssamtal och vårdnadshavarkontakter.
Att skapa en trygg och inspirerande lärmiljö för dina elever.
Att bidra aktivt i arbetslag och delta i APT.
Vi söker dig som
Är legitimerad lärare i åk 4-6.
Har erfarenhet av undervisning och ett stort engagemang för elevernas lärande och utveckling.
Trivs med att samarbeta i arbetslag och delar vår ambition att utveckla verksamheten tillsammans.
Har en utmärkt förmåga att bygga relationer och skapa struktur i klassrummet.
Vi erbjuder
En trivsam och utvecklande arbetsmiljö i en mindre fristående skola med nära relationer till elever och kollegor.
Engagerade kollegor som samarbetar tätt och gärna delar erfarenheter.
Möjlighet att påverka och vara delaktig i skolans utvecklingsarbete.
En skola med korta beslutsvägar och stort fokus på elevernas välmående.Kvalifikationer
Krav: Legitimation som lärare i grundskolan, årskurs 4-6.
Om skolan
Uppsala Enskilda Skola är en fristående F-5-skola med ca 260 elever och ingår i Stiftelsen Liten Lär. Vi har tio klasser och ett fritidshem som erbjuder en stimulerande och trygg verksamhet för våra elever.
Vi är en engagerad och utvecklingsinriktad personalgrupp som tillsammans arbetar för att varje elev ska må bra, känna trygghet och få rätt stöd och utmaningar i sitt lärande. Vår ambition är att ständigt förbättra vår undervisning och verksamhet - för barnens bästa.
Välkommen med din ansökan snarast - urval sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-23
E-post: daniela.strandberg@uppsalaenskildaskola.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stift Liten Lär
Dag Hammarskjöldsv 34 b
)
751 83 UPPSALA Arbetsplats
Uppsala Enskilda Skola Kontakt
Rektor
Daniela Strandberg daniela.strandberg@uppsalaenskildaskola.com 0763017125 Jobbnummer
