Välkommen att arbeta i en av Smålands bästa skolverksamheter med en 20 i topplacering bland Sveriges bästa kommuner!I Aneby kommun tar vi avstamp i en värdegrund som bygger på Öppenhet, Utveckling och Ansvar i vår strävan att utföra vanliga jobb ovanligt bra. Vår ambition är att alltid vara lyhörda och på spaning mot framtiden. Vi strävar efter att forma en effektiv verksamhet i framkant.Inom Barn-och Utbildningsavdelningen erbjuder vi dig som medarbetare en arbetsplats där utveckling och initiativtagande sätts i centrum. Vi arbetar hårt för att öka delaktigheten och engagemanget hos våra medarbetare genom att skapa forum för diskussion och kunskapsutbyte. Arbetet med så kallade lärgrupper syftar till att ta avstamp i vetenskap och beprövad erfarenhet för att nå och sprida medarbetarnas egna tankar och idéer.Läs mer om varför du ska jobba i Aneby kommun, vår värdegrund och dina framtida kollegor på vår hemsida: http://www.aneby.se/jobbahososs På Tallbackaskolan ska varje elev, tillsammans med oss, få möjlighet att nå toppen av sin potential genom kunskap, trygghet och glädje. I vår skola är värdegrundsarbetet viktigt på riktigt. Genom samsyn och aktivt arbete hos alla som arbetar på Tallbackaskolan tar vi bestämt avstånd ifrån all form av diskriminering och kränkande behandling. Här vill vi varandra väl och gör vi varandra bra. För att nå dit behöver vi de absolut bästa pedagogerna. Därför ska alla våra pedagoger:ta ansvar för och ha insikt om elevernas resultat och hälsa, vilket innebär att vara lyhörd för varje elevs förutsättningar och behov.ha höga förväntningar på eleverna och deras förmåga att utvecklas.fånga och stimulera elevernas nyfikenhet, intresse och lärande.Tallbackaskolan är en trevlig enhet, F- åk 5, med ca 220 elever, beläget i centrala Aneby. Elever, vårdnadshavare och personal är glada över att i början på vårterminen 2020 ha fått flytta in i alldeles nya fräscha välutrustade skollokaler.Skolan ligger nära naturen som är en naturlig del av skolans vardag. Hos oss finner du ett kompetent kollegium med en inkluderande atmosfär och god social arbetsmiljö med fokus på att utveckla elevernas fulla potential.2021-04-08I tjänsten kommer du att arbeta närmast tillsammans med en Grundlärare F-3 och fritidspedagoger i förskoleklass läsåret 2021-2022. Organisationsplanen är sedan att ni två lärare följer eleverna upp i åk 1 för att skapa trygghet vid övergången för eleverna.Under skoldagen organiserar lärargruppen fördelningen av lärarresursen genom att dela klassen i mindre flexibla grupper eller växelvis vara två till tre lärare i helklass eller utifrån gruppens behov.Som lärare är du engagerad, driven, planerar och genomför undervisning som främjar lärande och utveckling hos eleverna med fullt fokus på varje individ utifrån dennes individuella förutsättningar. Du ser språkutvecklande arbetssätt som en självklarhet och digitala hjälpmedel både som en tillgång och en förutsättning för din undervisning och ditt formativa bedömningsarbete. Du dokumenterar och följer upp utvecklingen och kommunicerar denna med chef, elev och vårdnadshavare.Du är legitimerad lärare för åk F-3 med behörighet att undervisa i minst svenska/sva och matematik. Vi önskar att du har god erfarenhet av den första läs- och skrivinlärningen samt grundläggande matematikutveckling. Utöver detta vill vi att Du:har höga förväntningar på eleverna och deras förmåga att utvecklas.har ett gott ledarskap, är ansvarstagande, tydligt organiserad och resultatinriktad.är lyhörd för varje elevs förutsättningar och behov.stimulerar elevernas nyfikenhet och lust till att lära.har god samarbetsförmåga och tänker lösningsfokuserat.Du har god förmåga att skapa goda relationer och kommunicerar med elever, vårdnadshavare och kollegor. Du har lätt för att sätta dig in i någon annans perspektiv med bibehållen professionalitet. Du har goda ämneskunskaper och är väl förtrogen med skolans styrdokument.Som medarbetare på Tallbackaskolan vågar du prova och utveckla arbetsmetoder och delar gärna med dig av dina kunskaper och erfarenheter till kollegor. Du är drivande och intresserad av att vara en del i och utveckla det kollegiala lärandet.Personlig lämplighet värderas högt då vi värdesätter lösningsorienterat tänkande samt god samarbetsförmåga.ÖVRIGTEventuell kontakt från rekryteringsföretag och säljare undanbedes.Varaktighet, arbetstidHeltid. Dagtid. Tillsvidareanställning, tillträde: 2021-08-12 .MånadslönSista dag att ansöka är 2021-04-28