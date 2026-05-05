Klasslärare 4-6
2026-05-05
Vill du arbeta på en liten skola där relationer, trygghet och social utveckling står i centrum?
Västerås Montessoriskola söker nu en klasslärare till vår 4-6.
Vi är en fristående grundskola med cirka 100 elever, belägen centralt i Västerås. Våra yngre klasser består av omkring 20 elever, medan årskurs 4-6, som är åldersintegrerad, har cirka 15 elever. Detta skapar goda förutsättningar för nära relationer och ett tryggt lärandeklimat.
Vår verksamhet är inspirerad av montessoripedagogiken samtidigt som vi aktivt utgår från aktuell forskning och beprövad erfarenhet.
Hos oss arbetar skola och fritidshem tätt tillsammans, hela dagen ses som en helhet där elevernas utveckling står i fokus.
Vi söker en klasslärare som vill vara med och utveckla vår verksamhet med särskilt fokus på elevernas sociala utveckling.
Social färdighetsträning är en central del av vårt arbete och vi söker dig som ser värdet i att arbeta långsiktigt och strukturerat med detta.
För rätt person finns möjlighet att ta en ledande roll, både i arbetslag och i skolans ledningsgrupp.
Vi söker dig som
Är legitimerad lärare för F-3
Har ett starkt engagemang för elevers sociala utveckling
Trivs med att arbeta nära kollegor och fritidshem
Vill bidra till skolans fortsatta utveckling
Vi erbjuder
En liten skola med nära relationer och korta beslutsvägar
Klasser med cirka 15 elever
Ett engagerat arbetslag och ett öppet arbetsklimat
Möjlighet att påverka och ta en ledande roll Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-04
E-post: ludvig@vasterasmontessoriskola.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västerås Montessoriskola AB
(org.nr 556584-8420)
Kristinagatan 12 (visa karta
)
724 61 VÄSTERÅS Jobbnummer
