Klassificeringsansvarig till Karolinska Universitetssjukhuset
2025-10-22
Har du vårddokumentationsutbildning eller är du en erfaren medicinsk sekreterare med goda kunskaper inom DRG och diagnosklassificering?
Trivs du med att ta ansvar, analysera detaljer och bidra till att vårddokumentationen håller högsta kvalitet? Då kan du vara den vi söker! Ansök idag och bli en del av vårt engagerade team på Karolinska Universitetssjukhuset.
Du erbjuds
en roll där du får använda din analytiska förmåga och känsla för detaljer samtidigt som du utvecklas i din yrkesroll
ett stimulerande arbete där du granskar journaler, identifierar mönster och säkerställer korrekt dokumentation
en arbetsmiljö som präglas av positivitet, samarbete och gemenskap, där trivsel och glädje är viktiga
flexibla arbetsformer med möjlighet till distansarbete
möjlighet till träning och friskvårdsförmåner i moderna personalgym
en välkomnande introduktion som ger dig bästa möjliga start och förutsättningar att lyckas.
Publiceringsdatum2025-10-22Om tjänsten
Verksamhetsområde (VO) Vårdadministration samlar sjukhusets alla vårdadministrativa resurser under Stab Produktion. Vår verksamhet består av cirka 640 medicinska sekreterare, administratörer, handläggare och chefsassistenter som tillsammans säkerställer att den dagliga administrationen fungerar på bästa möjliga sätt.
Vi söker nu en klassificeringsansvarig som främst kommer att stötta medicinsk enhet och omvårdnadsområde (ME/OO) Graviditet och Förlossning inom tema Kvinnohälsa & Hälsoprofessioner. Graviditets- och förlossningsvården omfattar både öppen- och slutenvård inom normal och högspecialiserad obstetrik samt fostermedicinsk vård. Våra avdelningar och mottagningar finns både i Huddinge och Solna.
Du blir en del av ett kodningsteam bestående av medicinska sekreterare och barnmorskor med fokus på sjukdomsklassificering, kvalitet och måluppfyllelse. Vi ser helst att du är placerad i Solna.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Granska journaler från sluten- och öppenvård, klassificera sjukdomar och åtgärder samt registrera i journalsystemen Obstetrix och TakeCare
Ansvara för att verksamheten ligger i fas med sina registreringar
Bidra tillsammans med teamet till den patientadministrativa verksamheten och det dagliga arbetet
Utbilda och vägleda verksamhetens övriga yrkeskategorier i klassificeringsarbetet och rutiner.
Vi söker dig som
trivs i en miljö med skiftande tempo och kan vara flexibel när situationen kräver det
tar ansvar för dina uppgifter, organiserar ditt arbete väl och driver processer framåt både självständigt och i team
har intresse och fallenhet för dokumentation och kodning, sinne för detaljer och mod att agera utifrån din professionella övertygelse
är utvecklingsinriktad, strävar efter kontinuerliga förbättringar och tycker det är spännande att påverka framtidens arbetsuppgifter inom yrkesrollen
arbetar bra med andra, är lyhörd och inkluderande, och värdesätter en positiv arbetsmiljö
har ett mål- och resultatinriktat arbetssätt och förmåga att omprioritera när förutsättningarna förändras.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet för tjänsten.KvalifikationerKvalifikationer
Utbildning inom hälso- och sjukvård eller som medicinsk sekreterare med flera års erfarenhet av yrket
Mycket goda kunskaper i sjukdoms- och åtgärdsklassificering
Flera års erfarenhet av självständig sjukvårds- och åtgärdsklassificering
Goda kunskaper i journalsystemen Obstetrix och TakeCare
Mycket goda kunskaper i medicinsk terminologi
God IT-vana i Windows-miljö och Office 365
Goda kunskaper i både svenska och engelska, i såväl tal som skrift.
Meriterande:
Erfarenhet av DRG/klassificering i slutenvård
Utbildning i sjukdomsklassificering, t.ex. via Emendor eller Vårdinformatik
Erfarenhet av projekt- och/eller förbättringsarbete.
Om rekryteringsprocessen
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
I samband med din ansökan behöver du bifoga CV. Istället för ett personligt brev ber vi dig besvara urvalsfrågor samt kort motivera varför du passar för rollen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Varmt välkommen med din ansökan - Tillsammans är vi Karolinska!
Inför tillsättning av befattning som innefattar vård av barn och ungdom, kontrolleras den som erbjuds tjänsten mot misstanke- och belastningsregistret. https://www.karolinska.se/jobba-hos-oss/rekrytering-pa-karolinska/
Som anställd på Karolinska Universitetssjukhuset kan du komma att krigsplaceras. https://www.karolinska.se/jobba-hos-oss/var-arbetsplats/totalforsvarsplikt-allman-tjansteplikt-och-krigsplaceringar-pa-karolinska-universitetssjukhuset/
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region Stockholm kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
För tillsvidaretjänster kan provanställning komma att tillämpas.
Om Karolinska Universitetssjukhuset
Vi på Karolinska Universitetssjukhuset är stolta över att vi är ett av världens främsta universitetssjukhus. Förutom vårt särskilda ansvar för den högspecialiserade vården i Stockholmsregionen är huvuduppdraget att tillsammans med Karolinska Institutet utbilda framtidens vårdanställda och bedriva världsledande forskning samtidigt som vi fortsätter vårt arbete med att utveckla vården för patientens bästa. Vi arbetar inom en rad olika områden och professioner.
Vår vision - Vi ska bota och lindra imorgon det ingen kan bota och lindra idag.
Läs gärna mer om oss på https://www.karolinska.se/
och följ oss på sociala medier! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/6495". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016) Arbetsplats
Verksamhetsområde Vårdadministration med placering inom Kvinnohälsa Kontakt
Therese Glysing Söderberg therese.glysing-soderberg@regionstockholm.se Jobbnummer
9569894