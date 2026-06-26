Klarar du pressen? Vi behöver dig!
Bemanningspoolen i Värnamo AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Värnamo Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Värnamo
2026-06-26
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bemanningspoolen i Värnamo AB i Värnamo
, Hylte
, Gnosjö
, Gislaved
, Vaggeryd
eller i hela Sverige
Bemanningspoolen är ett auktoriserat bemannings och rekryteringsföretag med många års erfarenhet. Vår viktigaste tillgång är duktiga och engagerade konsulter. Vi lägger därför stor vikt i vår rekrytering på att matcha rätt individ med rätt uppdrag. Vi bedriver vår kärnverksamhet från Värnamo. Vi är den lokala och engagerade samarbetspartnern för både kunder och kandidater i GGVV regionen.
Automatpressare sökes
Vill du arbeta i en modern produktionsmiljö där kvalitet, säkerhet och lagarbete står i fokus? Nu söker vi en engagerad automatpressare till ett väletablerat industriföretag i GGVV-regionen.Publiceringsdatum2026-06-26Om tjänsten
Som automatpressare ansvarar du för övervakning och drift av automatiserade presslinjer. Du säkerställer att produktionen flyter enligt plan, utför kvalitetskontroller och arbetar aktivt för att upprätthålla en säker och effektiv produktion.
Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att bestå av:
Övervakning och drift av automatiserade presslinjer.
Verktygsbyten och enklare maskininställningar.
Kvalitetskontroll och mätning av producerade detaljer.
Materialpåfyllning och materialhantering.
Avhjälpa enklare driftstörningar.
Medverkan i företagets förbättringsarbete samt arbete enligt gällande säkerhetsrutiner.
Vi söker dig som
Vi ser gärna att du har erfarenhet från tillverkningsindustrin, gärna inom pressning eller annan maskinoperatörsroll. Du är noggrann, ansvarstagande och trivs med ett arbete där kvalitet och säkerhet är avgörande.
Vi tror att du har:
Erfarenhet av arbete inom industriproduktion.
God teknisk förståelse och maskinvana.
Truckkort.
Förmåga att arbeta både självständigt och i team.
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Ett kvalitetsmedvetet och lösningsorienterat arbetssätt.
Meriterande är om du har:
Traverskort.
Erfarenhet av automatiserade presslinjer eller pressverktyg.
Erfarenhet av kvalitetskontroll och mätteknik.
Vi erbjuder
Ett stabilt och långsiktigt uppdrag hos en marknadsledande arbetsgivare, med goda chanser till fast anställning och utvecklingsmöjligheter inom företaget.Så ansöker du
Skicka din ansökan eller CV till oss så snart som möjligt – urval sker löpande. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att höra av dig direkt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bemanningspoolen I Värnamo AB
(org.nr 556598-6592), https://www.bemanningspoolen.se/
331 34 VÄRNAMO Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Bemanningspoolen AB Kontakt
Försäljning
Pär Cedefors pelle@bemanningspoolen.se +46764920490 Jobbnummer
9980718