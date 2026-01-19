Klarälvsgården söker sjuksköterska
2026-01-19
Statens institutionsstyrelse, SiS, är en myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård för ungdomar med komplex psykosocial problematik och för vuxna med missbruk. SiS verkställer även sluten ungdomsvård. Det gör vi på ungdomshem och hem för vuxna med missbruk, över hela landet. Hos oss på SiS blir ditt arbetsliv en spännande utmaning. Oavsett var i vår organisation du arbetar, eller vilken tjänst du har, hjälper du till att skapa livsviktig förändring.
SiS ungdomshem Klarälvsgården tar emot icke skolpliktiga pojkar med psykosocial problematik samt kriminalitet och missbruk. Vi har i uppdrag att ta emot pojkar med ett utökat behov av psykiatriska insatser. Publiceringsdatum2026-01-19Dina arbetsuppgifter
Du har ett övergripande ansvar för ett patientnära- och kvalitativt hälso- och sjukvårdsarbete. Det är ett självständigt, stimulerande och
utmanande arbete, som bland annat består av hälsosamtal, omvårdnad, dokumentation, läkemedelshantering och administrering samt
akuta sjukvårdsinsatser. Utöver det kommer du även att samordna medicinska insatser såsom läkarkontakter, kontakter med vårdgrannar
inom öppen- och slutenvård samt bedöma och utföra åtgärder på ordination av läkare.
På institutionen kommer du samverka med andra yrkesgrupper så som läkare, behandlingssekreterare, enhetschefer, psykolog och
behandlingspedagoger.Kvalifikationer
• Du är en legitimerad sjuksköterska.
• B-körkort krävs.
• Som person är du flexibel, engagerad, noggrann och har god förmåga att arbeta självständigt.
• Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
• Vidareutbildning eller erfarenhet inom missbruksvård, psykiatri, eller primärvård är särskilt meriterande.
På SiS månar vi om ett gott medarbetarskap. Det innebär att du som medarbetare tar ansvar för ditt arbete, bidrar till utveckling och medverkar till ett gott samarbete. Läs mer om vårt medarbetarskap.
Anställning:
Tjänsten är en tillsvidareanställning, tillträde enligt överenskommelse. Tjänsten inleds med sex månaders provanställning.
SiS arbetar aktivt mot all form av diskriminering och välkomnar alla sökande.
För arbete på våra institutioner gör SiS registerkontroll innan anställning.
