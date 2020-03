Klara söker BVC-sköterska till Bäckefors - Klara D AB - Sjuksköterskejobb i Mellerud

Prenumerera på nya jobb hos Klara D AB

Klara D AB / Sjuksköterskejobb / Mellerud2020-03-17Klara sökerFör kunds räkning erbjuder vi ett omgående uppdrag på en trevlig vårdcentral under tidsperiod v.12-35. Uppdraget gäller dagtid.Vi ser att du är lyhörd för olika människors behov och bidrar med en god omvårdnad med patienten i centrum.Välkommen med din ansökan!OrtBäckefors2020-03-17Sevanliga arbetsuppgifter för sjuksköterska på vårdcentral.Distriktsjuksköterska alternativt barnsjuksköterska med kunskap om BVC-program för barnÖnskemål om kunskap i journalsystemet Asynja Visph (Take Care)Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.Som bemanningssjuksköterska hos Klara får du chansen att bredda din kompetens, få nya erfarenheter och utvidga ditt kontaktnät. Som person är du flexibel, lösningsorienterad och initiativtagande.Du är trygg i din profession och har ett patientfokuserat arbetssätt.Om arbetsgivarenRent a Nurse blev i mars 2018 Klara.Klara är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag.Det innebär bland annat att vi tillämpar kollektivavtal, att vi har ansvarsförsäkring,att vi följer etiska regler och allmänna leveransvillkor och att vi har en fastställd jämställdhetsplan. Vi erbjuder även friskvårdsbidrag och rekryteringsbonus.Vi vill vara en trygg och lyhörd arbetsgivare för dig som värderar frihet, omväxling och spännande utmaningar i din roll som sjuksköterska.Det betyder i klartext fungerande rutiner men också värme, gemenskap, kompetensutveckling och omtanke.Vården behöver vår kompetens - på flera sätt.Du är varmt välkommen att skicka in din ansökan till oss redan idag.Har frågor om den utannonserade tjänsten är du välkommen att kontakta oss.På vår hemsida www.klarakompetens.se/lediga-uppdrag/ presenterar vi alla våra lediga uppdrag.Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan.TillsättningSnarastVaraktighet, arbetstidHeltid Tillfälligt arbete, 11 dagar - 3 månaderFast lönSista dag att ansöka är 2020-03-31Klara D AB5153039