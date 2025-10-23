Klara Gymnasium Östra söker en Elevstödjare
Klara Gymnasium Kunskap AB / Barnskötarjobb / Stockholm Visa alla barnskötarjobb i Stockholm
2025-10-23
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Klara Gymnasium Kunskap AB i Stockholm
, Sollentuna
, Västerås
, Linköping
, Karlstad
eller i hela Sverige
Klara Gymnasium Östra söker en Elevstödjare
Att arbeta på Klara Teoretiska Gymnasium innebär att vara en del av en skola som verkligen ser och sätter eleven i centrum. Vi kallar det 'edyoucation' - ett tillvägagångssätt som fokuserar på såväl teoretisk kunskap som utvecklingen av elevernas personliga färdigheter, sociala kompetens och emotionella intelligens. Som elevstödjare hos oss får du en central roll i denna utveckling, där din insats bidrar till att motivera och inspirera eleverna att nå sin fulla potential.
Klara Gymnasium Östra i Stockholm är en fristående gymnasieskola belägen vid Gärdet med cirka 690 elever läsåret 2025/2026 och omkring 40 medarbetare. Skolan startade 2012 och erbjuder tre högskoleförberedande program: Ekonomiprogrammet, Samhällsvetenskapsprogrammet och Naturvetenskapsprogrammet. Vi är en mångkulturell skola med elever från hela Stockholmsområdet och med varierande skolbakgrund.
Det här söker vi
Vi söker dig som gärna är utbildad inom pedagogisk, omsorg eller liknande, för att arbeta som elevstödjare. Att vara elevstödjare på Klara Östra är ett stimulerande uppdrag som innehåller många varierande arbetsuppgifter. Du kommer att arbeta med elever på individ- och gruppnivå, med administrativa uppgifter, genomföra vikariat utifrån lärares planeringar samt vara mentor.
Som elevstödjare hos oss kommer du att:
Hoppa in som vikarie vid behov, vanligtvis omkring två lektionspass per dag, med tydlig planering från ansvarig lärare.
Arbeta med administration i skolans digitala verktyg, som Google Workspace och DF Respons.
Vara en del av skolans dagliga puls genom att stötta i receptionen, matsalen eller på våra elevytor när det behövs.
• Är mentor motsvarande 30%/1,5 dag i veckan
Du kommer att ingå i administrations teamet samt ha en drivande roll i att utveckla stödet till våra elever på både individ- och gruppnivå. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av liknande arbete. Då tjänsten är relativt ny på skolan finns det stora möjligheter att vara med och utforma processer och rutiner. Detta gör du tillsammans med administrationen och de två elevstödjare som redan finns på skolan. Du kommer att ha ett nära samarbete med skolans ledning, lärare, mentorer, administration och EHT.
Vi värdesätter att du är målinriktad, har en god pedagogisk förmåga och kan inspirera samt engagera våra elever. Du är driven, nyfiken och arbetar aktivt för att varje elev ska utvecklas maximalt utifrån sina förutsättningar. Vi ser även att du motiveras av att utmana dig själv, dina kollegor och elever, samt att du inte räds nytänkande för att bidra till din egen och skolans utveckling. Du har lätt för att skapa förtroendefulla relationer, varierar gärna dina lektioner genom att erbjuda ett brett innehåll och är duktig på att skapa en trygg studiemiljö.
Det här erbjuder vi dig
Att vara en del av vårt team innebär också att du får arbeta i en miljö som prioriterar både din och elevernas utveckling. Vi erbjuder en trygg och stöttande arbetsmiljö där dina idéer och din kreativitet värderas högt.
Som en skola inom AcadeMedia erbjuder vi våra medarbetare kontinuerlig kompetensutveckling genom AcadeMedia Academy samt intern och extern professionsutveckling. Hos oss får du självklart kollektivavtalade förmåner och försäkringar, men även friskvårdsbidrag, pensionsrådgivning och möjlighet till fördelaktiga köp genom netto- och bruttolöneväxling.
Intresserad?
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 100 % med tillträde 2026-01-07 eller efter överenskommelse. Vi tillämpar sex månaders provanställning och erbjuder i detta fall uppehållstjänst med en faktor på 0,87, vilket innebär att du har 11 veckors ledighet om året.
Om den här tjänsten låter som något för dig, ansök gärna så snart som möjligt via vårt rekryteringssystem då urval och intervjuer sker löpande. Tillsättning kan komma att ske innan sista ansökningsdag.
Ansök med personligt brev och CV.
Vid frågor kring tjänsten eller processen, kontakta Maryam Eyzaguirre, Elevstödjare med ansvar över vikarier maryam.eyzaguirre@klaragymnasium.se
eller på telefon: 076-100 94 66 och rektor Oliver Ylvenius på 0702-18 68 14 eller oliver.ylvenius@klaragymnasium.se
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Klara Gymnasium Kunskap AB
(org.nr 556630-3938) Arbetsplats
Klara Teoretiska Gymnasium Jobbnummer
9570199