Klara Bemanning erbjuder uppdrag i Växjö
2025-10-02
Klara söker
för våra kunders räkning, erfarna och engagerade sjuksköterskor till uppdrag inom diverse områden. Att arbeta inom bemanning erbjuder dig en fantastisk möjlighet att bidra med din unika kompetens. I din roll kommer du att ge den omsorg och professionella behandling som alla patienter förtjänar. Ditt kunnande och din empati kommer att vara ovärderliga tillgångar i det dagliga arbetet. Ta chansen att vara en del av vårt team och ansök redan idag.
Vi ser fram emot att få arbeta tillsammans med dig!
Ort
Växjö

Dina arbetsuppgifter
Sedvanliga sjuksköterska uppgifter på vårdavdelningarKvalifikationer
Sjuksköterskeexamen med minst 2 års relevant yrkeserfarenhet, skall vara i närtid med goda referenser. Goda kunskaper i svenska, både tal och skrift. Sköterska som kan arbeta en längre period prioriteras, men även kortare insatser är av intresse.Dina personliga egenskaper
Som person är du flexibel, lösningsorienterad och initiativtagande. Vi ser att du bidrar med din goda vård och omsorg samt ditt trevliga bemötande till alla du möter i ditt dagliga arbete.
Om arbetsgivaren
Klara är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag.
Det innebär bland annat att vi tillämpar kollektivavtal, att vi har ansvarsförsäkring,
att vi följer etiska regler och allmänna leveransvillkor och att vi har en fastställd jämställdhetsplan. Vi erbjuder även friskvårdsbidrag och rekryteringsbonus.
Vi vill vara en trygg och lyhörd arbetsgivare för dig som värderar frihet, omväxling och spännande utmaningar i din roll som sjuksköterska.
Det betyder i klartext fungerande rutiner men också värme, gemenskap, kompetensutveckling och omtanke.
Vården behöver vår kompetens - på flera sätt.

Så ansöker du
Du är varmt välkommen att skicka in din ansökan till oss redan idag.
Har frågor om den utannonserade tjänsten är du välkommen att kontakta oss.
På vår hemsida www.klarakompetens.se/lediga-uppdrag/
presenterar vi alla våra lediga uppdrag.
Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan.
