Klämtruckförare Till Dfds Lager I Jönköping
Dfds Professionals AB / Lagerjobb / Jönköping
2026-03-02
Vem vi söker Vi söker dig som är noggrann, effektiv och vill göra ditt bästa varje dag. Du har en god samarbetsförmåga och uppskattar att bidra till en positiv arbetsmiljö. Hos oss får du utvecklas och bli en viktig del av vårt team.
Om tjänsten Är du redo för en ny utmaning inom lager och logistik på heltid? Vi söker nu lagerarbetare med erfarenhet av klämtruck till vårt lager i Jönköping. Du blir en del av en modern och expansiv verksamhet där säker truckkörning och kvalitet står i fokus.
Vi är i en tillväxtfas och förstärker teamet med dig som vill arbeta heltid och bidra med engagemang, ansvar och yrkesstolthet.
Arbetstider Tjänsten är på heltid med varierande tider dock endast dagtid.Publiceringsdatum2026-03-02Dina arbetsuppgifter
Som lagerarbetare hos oss kommer ditt arbete till stor del att bestå av:
Truckkörning med klämtruck (huvudsaklig arbetsuppgift)
Orderplock och hantering av gods med klämaggregat
Plock och pack
Påfyllning av lager
Inleverans och containerlossning kan förekomma
Krav för tjänsten
Truckkort A1-4 och B1-4 (krav)
Dokumenterad erfarenhet av klämtruck (krav)
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Erfarenhet av lagerarbete och orderplock
Viktiga egenskaper För att lyckas och trivas hos oss ser vi att du är:
Initiativrik och självgående - tar ansvar och ser vad som behöver göras.
En lagspelare - bidrar till god stämning och stöttar kollegor.
Ansvarstagande och noggrann - håller tider, följer rutiner och arbetar säkert.
Kommunikativ och social - trivs i samarbete och bidrar till en positiv arbetsmiljö.
Arbetet kan vara fysiskt krävande, så det är viktigt att du har god hälsa och ork för att hålla energin uppe under arbetsdagen
Ambulerandekonsult:
Du är anställd av oss på DFDS Professionals men arbetar ute hos våra kunder. Att vara ambulerande konsult innebär att man blir anställd av oss DFDS Professionals för att utföra arbete i kundföretag och vars arbetsplats, arbetstid och arbetsuppgifter sålunda kan variera inom ett överenskommet tjänstgöringsområde. Urval sker löpande och tillsättning kan komma att ske innan sista ansökningsdagen.
Vi har självklart kollektivavtal. Vi värnar om din hälsa och vi erbjuder bland annat friskvårdsbidrag, rabatt på gymkort m.m. För att du ska känna dig trygg omfattas du även av försäkringar och företagshälsovård.
Om dig
Vi söker dig som har kört klämtruck tidigare och som känner sig bekväm bakom ratten. Eftersom du kommer arbeta mycket självständigt ser vi att du har hög arbetsmoral och är bra på att planera och prioritera bland dina arbetsuppgifter. Du är flexibel och prestigelös när det kommer till ditt arbete och du förstår vikten av god kundservice.
Krav för tjänsten
Certifierad med truckkort typ A+B (TLP 10)
Meriterande med erfarenhet av långa gafflar
Flytande i svenska, i både tal och skrift
Förstår och kan göra sig förstådd på engelska
Kontaktuppgifter
Har du frågor om rekryteringsprocessen eller något annat som berör anställningen är du varmt välkommen att kontakta oss på: dfdsprofessionals@dfds-group.com
Rekryteringsarbetet sker löpande.
Det går ej att ansöka via mail.
DFDS Group
DFDS Group har 17 000 anställda i över 20 länder och tillhandahåller frakt- och logistiktjänster i Europa. DFDS grundades 1866, har sitt huvudkontor i Köpenhamn och är noterat på Nasdaq Copenhagen. I Sverige har DFDS cirka 1 000 anställda.
DFDS Professionals
DFDS Professionals är en rekryterings- och bemanningstjänst inom DFDS Group med ambitionen att vara det naturliga valet inom industri och logistikbranschen i Sverige. Vi tillhandahåller kompetenta och engagerade konsulter och bemanningslösningar samt hjälper vårt breda utbud av kunder att rekrytera rätt talang för framtiden. Vi erbjuder värde till våra kunder genom flexibla affärsmodeller, erfarna medarbetare och operativ kunskap.
