Kitchen Supervisor/Souschef till Hotel C Stockholm
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Kitchen Supervisor / Sous Chef till Hotel C Stockholm
Vill du ta nästa steg i din karriär och leda köksdriften på en av Stockholms mest unika mötesplatser? Hotel C Stockholm söker nu en driven och operativ Kitchen Supervisor/Sous Chef som vill kombinera hands-on köksarbete med ett tydligt ledarskap.Publiceringsdatum2026-07-18Om företaget
På Hotel C Stockholm strävar vi efter att erbjuda en unik och mångsidig upplevelse mitt i hjärtat av Stockholm. Beläget granne till Stockholms centralstation och Arlanda Express, skapar vi en bubblande mötesplats. Med våra 367 rum, 11 nyrenoverade konferenslokaler och vår restaurang Swede Hollow, samt vårt unika samarbete med ICEHOTEL i Jukkasjärvi genom vilket vi driver ICEBAR Stockholm, erbjuder vi en destination mitt i stadens puls.
Dina ansvarsområden inkluderar:
• Operativ drift: Du är aktivt närvarande i den dagliga driften och ser till att produktionen håller högsta kvalitet och effektivitet.
• Arbetsledning: Du coachar och motiverar ditt team i det dagliga arbetet, med fokus på att upprätthålla standarder och god arbetsmiljö.
• Samarbete: Du arbetar i nära samverkan med tre andra supervisors från hotellets övriga köksavdelningar för att säkerställa ett enhetligt och sömlöst flöde mellan våra olika mat- och dryckesenheter.
• Kvalitetssäkring: Ansvar för att kökets rutiner, hygien och egenkontroll följs noggrant.
Vi letar efter dig som:
• Har gedigen erfarenhet från köksdrift, gärna i en ledande roll eller som Sous Chef.
• Är en naturlig ledare som trivs med att vara "på golvet" och stötta ditt team i vardagen.
• Har god samarbetsförmåga och förstår vikten av att arbeta mot gemensamma mål tillsammans med andra avdelningar.
• Är strukturerad, lösningsorienterad och behåller lugnet även under hög press.
• Behärskar svenska och engelska obehindrat i tal och skrift.Om tjänsten
Rollen är en 100% tillsvidareanställning med fast månadslön enligt överenskommelse och kollektivavtal. Du rapporterar till Executive Chef.
Ansök redan idag då urval sker löpande. Sista ansökningsdag är 17/8-2026. Rollen önskas tillsättas så snart som möjligt eller efter överenskommelse.
För mer information, kontakta Jussi Tuohimaa, Executive Chef, jussi.tuohimaa@hotelcstockholm.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Strawberry Services AB
(org.nr 556828-7790)
Strawberry Arena (visa karta
)
169 56 STOCKHOLM Arbetsplats
Hotel C Stockholm Kontakt
Rekryterare
Jussi Tuohimaa jussi.tuohimaa@hotelcstockholm.se Jobbnummer
10005929