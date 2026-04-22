Kitchen assistant evenings
2026-04-22
Vill du ha ett fartfyllt extrajobb efter skolan?
Waku Waku Izakaya är en livlig japansk restaurang i hjärtat av staden. Vi söker nu dig som vill hjälpa oss i köket med förberedelser och support under våra kvällspass. Vi behöver någon som är effektiv, snabb och vill ha ett jobb där det händer saker!
Vad innebär jobbet?
Du kommer främst att arbeta med "prep", vilket innebär att förbereda råvaror enligt våra enkla recept, plocka fram inför kvällens rusning och hålla ordning i köket.
Inga förkunskaper krävs: Vi lär dig allt du behöver kunna. Det viktigaste är inte vad du gjort tidigare, utan att du har drivet och vill lära dig.
Enkla uppgifter: Du kommer att hjälpa till med matförberedelser, disk och städning.
Tempo: Vi söker dig som är effektiv - vi gillar när det går undan och vi samarbetar för att ge gästerna en grym upplevelse.
Är du rätt person?
Tjänsten passar dig som har en flexibel vardag och söker ett extrajobb på eftermiddag och kvällstid. Arbetstiderna är fasta och lämpar sig väl för dig som studerar eller har andra åtaganden under dagtid. Du är:
Effektiv: Du ser vad som behöver göras och hugger i.
Pålitlig: Du kommer i tid och är en schysst lagspelare.
Social: Du trivs i en miljö där vi pratar och jobbar nära varandra.
Språkkrav: Du behöver kunna göra dig förstådd minst på engelska, då vi är ett internationellt team.
Arbetstider (ca 16 tim/vecka)
Passar perfekt t.ex. för dig som studerar och vill jobba efter skolan:
Onsdag-Lördag: kl. 17:00-21:00
Då tjänsten är extra arbete och främst förberedelser så är tiderna väldigt flexibla.
Vi erbjuder
Anställning enligt HRF:s kollektivavtal (OB-tillägg och dricks ingår).
En rolig och energifylld arbetsplats med härliga kollegor.
En chans att få in en fot i restaurangbranschen.
Vi behöver någon snarast, så vänta inte med att skicka in din ansökan. Vi kommer att börja intervjua löpande vartefter vi får in ansökningar. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-22
E-post: kok@wakuwakubar.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Köket". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare MJB Sverige AB
(org.nr 559019-8189), http://www.wakuwakubar.se
113 60 STOCKHOLM
)
113 60 STOCKHOLM Arbetsplats
Waku Waku Jobbnummer
9868830