Kitchen Assistant - Aspire Lounges Arlanda
Talent Bureau Sweden AB / Restaurangbiträdesjobb / Sigtuna Visa alla restaurangbiträdesjobb i Sigtuna
2026-01-27
Bli en del av något nytt. Bli en del av Aspire Lounges Sweden.
Vi bygger något helt nytt, en ny Aspire Lounge på Stockholm Arlanda Airport. Nu söker vi Kitchen Assistants som vill vara med från start och bidra till att skapa en välorganiserad, trygg och kvalitativ köksmiljö som är en självklar del av gästupplevelsen.
Aspire Lounges är ett premiumkoncept där helheten är avgörande. Mat, presentation och ordning i köket spelar en viktig roll i att ge resenärer en lugn och genomtänkt start på sin resa.
Om Swissport Lounges
Swissport driver över 80 Aspire Lounges världen över och välkomnar varje år miljontals resenärer. Med mer än 35 års erfarenhet av service i världsklass erbjuder vi komfort, kvalitet och elegans i en lugn och sofistikerad miljö. Nu etablerar vi Aspire-konceptet i Sverige för första gången, med Stockholm Arlanda Airport som utgångspunkt.
Om rollen
Som Kitchen Assistant är du en viktig del av kökets dagliga arbete och bidrar till att allt fungerar smidigt bakom kulisserna. Rollen är operativ och praktisk, med fokus på ordning, kvalitet och samarbete. Du arbetar nära köksteamet och stöttar det dagliga arbetet genom att säkerställa att förberedelser, service och hygien håller rätt nivå.
Det här är en roll för dig som trivs med tydliga arbetsuppgifter, högt tempo och att vara en del av ett team där alla bidrar till helheten. Du är noggrann, ansvarstagande och har en positiv inställning till att lära dig mer inom köksarbete och service.
Ansvarsområden
I rollen ansvarar du för att bidra till en välfungerande och säker köksmiljö. Du deltar i grundläggande förberedelser av mat enligt givna instruktioner och rutiner, hjälper till under service och ser till att bufféytor hålls rena, påfyllda och inbjudande.
Du arbetar aktivt med disk, rengöring och ordning i köket, inklusive maskiner, arbetsytor och förvaringsutrymmen. Du följer dagliga och veckovisa checklistor och stöttar köksteamet genom att ta ansvar för tilldelade uppgifter. Vid leveranser hjälper du till med mottagning och korrekt förvaring av varor.
En viktig del av arbetet är att alltid följa gällande regler för livsmedelssäkerhet, hygien och arbetsmiljö.
Kvalifikationer
Grundläggande utbildning
Giltig utbildning inom livsmedelshygien, motsvarande nivå för grundläggande livsmedelshantering i Sverige
Förmåga att arbeta strukturerat och följa instruktioner
God samarbetsförmåga och ansvarskänsla
Möjlighet att arbeta i skift
Godkänd säkerhetsprövning för arbete på flygplats
Meriterande
Tidigare erfarenhet från kök, restaurang eller livsmedelshantering
Intresse för mat, service och kvalitet
Erfarenhet av arbete i miljöer med högt tempo
Vi lägger stor vikt vid din inställning, arbetsmoral och vilja att bidra till teamet. Du behöver inte vara färdiglärd, det viktigaste är att du är pålitlig, engagerad och nyfiken på att utvecklas.
Vad vi erbjuder
Det här är en möjlighet att vara med från början och bidra till uppbyggnaden av en helt ny loungeverksamhet. Du blir en del av ett engagerat team med stöd från Swissports internationella organisation.
Vi erbjuder anställning enligt kollektivavtal, konkurrenskraftiga villkor samt introduktion och löpande stöd i rollen. Hos oss står människor, samarbete och kvalitet i fokus.
Observera att anställning förutsätter godkänd säkerhetsprövning. Provanställning kan komma att tillämpas.
Om Swissport
På Swissport tror vi på mångfald, lika möjligheter och på våra värderingar som grund för framgång. Vi arbetar aktivt för en inkluderande arbetsplats där alla känner sig respekterade och delaktiga, oavsett bakgrund, kön, religion eller identitet.
Ansök redan idag och var med och skapa The Perfect Start för resenärer på Stockholm Arlanda Airport. Vi ser fram emot att välkomna dig till Aspire Lounges Sweden. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7119731-1808736". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Talent Bureau Sweden AB
(org.nr 559365-5672), https://careers.talentbureau.se
Stockholm Arlanda Airport (visa karta
)
190 45 STOCKHOLM-ARLANDA Arbetsplats
Talent Bureau Kontakt
Tim Pettersson tim@talentbureau.se +46704331159 Jobbnummer
9706009