Kistbyggare till Falköping Träindustri
2025-08-14
Falköping Träindustri är en modern träindustri med över 30 engagerade medarbetare som förser begravningsbranschen i Norden med högkvalitativa produkter och ett utpräglat servicetänk. Vår fabrik är en av de största i sitt slag i Norden och producerar i dagsläget ca 45 000 kistor per år. Vi är stolta över vårt arbete för att minimera miljöpåverkan och grundar vår verksamhet på värderingarna Samarbete, Omtänksamhet, Mod och Affärsmässighet.
Vi står inför en stor produktionsökning och nu behöver vi förstärka laget med fler kollegor. Vill du få en inblick i vår verksamhet - kolla in filmen om oss via vår hemsida begravningsprodukter.se
Ett tempojobb med kvalitetsfokus
Till vår kistfabrik i Falköping söker vi nu fler kistbyggare. Som kistbyggare blir du en del av ett arbetslag som monterar våra kistor utifrån ett kvalitetstänk, systematik och högt tempo. I gruppen montering/måleri blir du en del av ett gott gäng som drivs av att nå satta mål och arbetar som ett lag. Gruppen roterar mellan de arbetsuppgifter som finns vid montering och måleri.
Tjänsterna är tillsvidareanställningar och vi tillämpar 6 månaders provanställning. Arbetet är förlagt till 2-skift, med kvällspass en vecka och dagspass den andra.
Vad du har med dig
• Erfarenhet av att arbeta systematiskt
• Vana av att arbeta i högt tempo
• Erfarenhet av att rotera bland arbetsuppgifter
• God erfarenhet av att arbeta inom tillverkningsindustri
• Vana av att arbeta i lag
Vem vi letar efter
Vi letar efter en person som drivs av att nå satta mål, en person som kan vara med och bidra till fabrikens fortsatta utveckling. Du har sedan innan arbetat bra i grupp och kan agera som motor på samtliga stationer. Är du en kommunikativ och ansvarstagande person så kommer du passa in hos oss.
Det här erbjuder vi
Du erbjuds en meningsfull roll i en modern industri/snickeri, där varje medarbetare spelar en nyckelroll för vår gemensamma framgång. Vi erbjuder:
• Kollektivavtal inkl. försäkringar & tjänstepension
• Personalrabatter
• 4 000 kr i friskvårdsbidrag varje år
• Produktivitetsersättning
Så här ansöker du
Sista ansökningsdag är 2025-08-31 men eftersom vi går igenom ansökningar och kallar till intervju löpande kan tjänsten tillsättas innan detta datum.
Vill du veta mer om rollen eller Fonus, tveka inte att kontakta Tobias Edin, produktionsledare, på tobias.edin@fonus.se
.
Vi ser fram emot din ansökan!
Fonus Träindustri - en del av Fonus ekonomisk förening
Vi är Sveriges mest anlitade begravningsbyrå. Med lång och bred erfarenhet av alla typer av begravningar ingår vi i en stor gemenskap från norr till söder. Sedan starten 1945 har vi utvecklats med långsiktighet inom två huvudområden; begravning och juridik. Fonus drivs som en ekonomisk förening och vårt gemensamma mål är att erbjuda prisvärda och kvalitativa tjänster. Inom Fonus ekonomisk förening finns förutom Fonus, Familjens Jurist, Momento-byråerna samt Farväl och Fondkistan.
