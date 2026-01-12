Kioskvärd
2026-01-12
Som Kioskvärd på Leksand Sommarland och Leksand Resort handlar allt om att bjuda på fantastisk service, alltid med ett leende och en härlig attityd. Våra kiosker erbjuder allt från en fartfylld grillkiosk med hamburgare och pommes till mysiga ställen med sockervadd, godis, churros och glass - varje kiosk med sin egen charm och sitt eget utbud. Hos oss blir ingen dag den andra lik. Du sprider glädje, håller tempot uppe och inspirerar gästerna att upptäcka fler av våra produkter genom naturlig merförsäljning.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Kassahantering
Fronta varor och hålla kiosken välfylld och inbjudande
Enklare förberedelser och tillagning av mat
Merförsäljning
Profil
Vi söker dig som brinner för kundservice och som alltid möter gästerna med ett leende. Du trivs i ett högt tempo, är effektiv och räds inte att hugga i när det behövs. Att inspirera gäster till att upptäcka fler av våra produkter faller dig naturligt, du ser merförsäljning som ett sätt att både skapa mervärde och ge en ännu bättre upplevelse. Du är flexibel och prestigelös, en lagspelare som hjälper till där det behövs och bidrar till en härlig stämning i teamet. Eftersom tjänsten innebär mycket gästkontakt behöver du tala obehindrad svenska och engelska. Tidigare erfarenhet från kiosk är meriterande.
Vi kommer lägga stor vikt vid personliga egenskaper.
Vad kan vi erbjuda?
Hos oss handlar jobbet inte bara om att leverera minnesvärda upplevelser till våra gäster - det är lika mycket om att skapa härliga stunder för dig själv och dina kollegor. Vi skrattar, hjälps åt och har kul tillsammans varje dag. Här hittar du inte bara ett jobb utan också möjligheten att skaffa vänner för livet.
Arbetstider varierar efter kioskernas öppettider så det förekommer arbete dagtid, kvällstid och helger. Anställningen är en säsongsanställning på 50-100% och sommarsäsongen pågår under juni-augusti. Lön och övriga villkor enligt kollektivavtal med Vista-HRF Gröna riksavtalet.
Tjänsterna kan komma att tillsättas innan ansökningstiden utgår.Om företaget
Nöjesparken Leksand Sommarland i Dalarna är ett riktigt äventyr för barnfamiljer under sommaren. Innanför grindarna väntar ett stort utbud aktiviteter och attraktioner. Några av våra populäraste attraktioner är Wipeoutbanan i Siljan, Lasertag, Höghöjdsbanor för stora och små, och så förstås vårt Vattenland med tempererade pooler och vindlande vattenrutschkanor. Våra 250 sommarungdomar tar emot upp till 6000 gäster per dag.
Leksand Resorts femstjärniga familjecamping ligger mitt bland tallar i ett grönskande lugn alldeles intill sjön Siljan, granne med Leksand Sommarland. Vi har boenden från tält till lyxiga stugor. På Leksand Resort finns massor av roliga aktiviteter för hela familjen, restauranger, kiosker, butik och skön avkoppling med sevärdheter runt knuten. En natt i juli tar vi under högsommaren emot upp till 4000 övernattande gäster.
Leksand Sommarland & Leksand Resort är en del av Leksand Resort AB, en ledande koncern inom Dalarnas besöksnäring. Hos oss hittar du även anrika Hotell & Restaurang Moskogen samt restaurang- och cateringverksamheten Mat vid Siljan. Sedan 2022 är vi en del av First Camp - Nordens största campingkoncern. Så ansöker du
