Kioskbiträden till Badkrukan Glassbar
2026-01-11
Upptäck det fantastiska säsongslivet och skapa minnen för livet! Vi är nu ute efter att stärka upp vårt team på Båstad Hamnrestauranger inför sommaren och är på jakt efter några drivna kioskbiträden som är sugna på en sommar i fantastiska Båstad med start till midsommar.
Du som söker jobbet som kioskbiträde i vår glasskiosk ska ha ett leende som smittar och ett intresse av att ge våra gäster bästa möjliga service. Du ska gilla att jobba i högt tempo med arbetsuppgifter som kan vara både fysiskt och psykiskt krävande. Du har lätt för att samarbeta med kollegor och jobba i team. Arbetet innebär att sälja och presentera glass, samt att hålla kiosken presentabel.
Du kommer lära dig kassa och hur man tar betalt. Man öppnar och stänger samt ser till att fylla på alla våra produkter. Du kommer att med ditt glada humör och din unika personlighet kunna skapa en varm och trevlig atmosfär för både dina arbetskamrater och gästerna. Du behöver vara öppen för flexibilitet i hur arbetet ska utföras efter glasskioskens behov.
Det krävs ingen erfarenhet inom branschen då vi utbildar internt. Vi erbjuder personlig utveckling och möjligheten att få utvecklas inom företaget. Som säsongsanställd hos oss blir du en del av ett team med en unik sammanhållning, det är därför många i personalen som återkommer säsong efter säsong. Vi är anslutna till Visita och följer HRF:s avtal, erbjuder friskvård och vi har grymt god personalmat. Vi söker drivna, engagerade och positiva personer, med boende i eller i närheten av Båstad. Är du en av stjärnorna vi söker inför sommaren 2026? Sök nu!
Båstad Hamnrestauranger AB består av Fiskekajen, Badkrukan Beachclub, Bahia och vår glasskiosk Badkrukan Glassbar. Kolla även in våra instagram @badkrukanbeachclub @fiskekajen @bahia_bastadwww.bastadhamnrestauranger.nu Ersättning
