Kille på Södermalm söker personliga assistenter
Olivia Personlig Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Stockholm Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Stockholm
2025-10-02
På Olivia arbetar vi tillsammans för alla människors rätt till att leva livet fullt ut. Nu söker vi ytterligare kollegor till vårt team, är det du?
Om tjänsten :
Vi på Olivia söker nu 2 personliga assistenter som vill arbeta deltid hos vår kund i Hornstull (Södermalm). Vi erbjuder att jobba ungefär 64 timmar i månaden, ca 40%. Vi söker dig som har erfarenhet av att arbeta som personlig assistent och som har hjärtat på rätt ställe.
Arbetstider:
Kl. 20.00-07.30 (vaken natt)
Även arbete under helger kan förekomma. Publiceringsdatum2025-10-02Företaget
Vår kund är en kille i övre tonåren boendes med sin familj i Södermalm i Stockholm. Han behöver din hjälp som assistent i sin vardag på grund av en hjärnskada och epilepsi.
Han har även svårt med talet och kommunicerar med ljud och bilder. Han behöver därför en lugn trygg erfaren person som kan vara där för honom. Hjälpmedel såsom taklyft, el-rullstol och rullator finns.
Arbetsuppgifterna är enligt följande:
Förflyttningar, både manuellt och taklyft
Personlig omvårdnad och rutiner
Tillsyn och hjälpa till vid epilepsianfall
Är du den kunden söker?
Vi söker dig som är lyhörd, initiativtagande, lösningsfokuserad samt engagerad, då stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Som personlig assistent kommer du att få en omväxlande och värdefull arbetsuppgift där du verkligen kan göra skillnad i en annan persons liv.
Krav:
Tåla klor och vara simkunnig
Yrkesmässig erfarenhet som personlig assistent
Fysik stark då manuella förflyttningar förekommer
Svenska i tal och skrift
Meriter:
Erfarenhet av epilepsi är mycket meriterande
Övrig vårderfarenhet
Sysselsättningsgrad: 2 tjänster ca 40%
Tillträde: Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning. Övriga ersättningar i enlighet med kollektivavtal.
För att komma till anställning behöver du ha ett Bank-ID. Många av våra kunder önskar även att du beställt ett belastningsregister att uppvisa vid eventuell anställning. För att underlätta kan du därmed söka om registret via följande länk (detta register används för alla våra anställningar): Arbete med barn med funktionsnedsättningar
Vid frågor kontakta oss via mejl
Om rekryteringsprocessen: Din ansökan kommer att hanteras av medarbetare på Olivia samt av kund / brukare och eventuell anhörig, godman eller annan. Om du ger ditt samtycke kan vi dela din profil med våra systerbolag om din profil matchar en annan tjänst inom Team Olivia.
För dig med Anställningsstöd:
Olivia är ett inkluderande företag. Vi välkomnar alla sökanden och även du som har rätt till någon form av anställningsstöd genom arbetsförmedlingen . Det är frivilligt att ange denna information i din ansökan, alternativt kan du även meddela detta vid en eventuell intervju.
Att tänka på inför din ansökan:
En förutsättning för att påbörja en anställning hos på Olivia är att du som söker kan uppvisa giltig ID -handling och lämna in personbevis samt eventuella dokument som styrker rätten till arbete inom Sverige. Personbevis kan du enkelt ladda ned på Skatteverkets hemsida. För att kunna jobba som personlig assistent måste du vara minst 18 år.
Om du vill arbeta med barn och unga under 18 år måste du uppvisa utdrag ur brottsregistret. Det är viktigt att du redan nu beställer ett utdrag från Polisen, då deras handläggningstid kan variera. Du beställer enkelt med Bank-ID genom via denna länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/blanketter---barn-med-funktionsnedsattning/
Om kollektivavtal och förmåner hos Olivia:
Som medarbetare omfattas du av kollektivavtal och självklart är du försäkrad på och till/från arbetet om något oförutsett skulle inträffa. Förutom friskvårdsbidrag och en rad andra förmåner anordnar vi aktiviteter som riktar sig både till dig som anställd och till kunden du arbetar med. Förmåner inkluderar bland annat tillgång till rabatterade produkter och tjänster hos ett antal samarbetsbolag. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Olivia Personlig Assistans AB
(org.nr 556630-8986), https://www.oliviapersonligassistans.se/ Jobbnummer
