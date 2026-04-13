Kille med stort fotbollsintresse (heltid)
2026-04-13
Hos NÄRA har vi arbetat med personlig assistans sedan 1995. Vi vill att våra kunder ska uppleva kvalité i sin assistans. Kvalité är inte lika för alla - vi uppskattar olika saker, har olika drömmar och framför allt sätt att vilja leva våra liv på. Personlig assistans hos NÄRA utförs därför med respekt för individens självbestämmande.
Är du en social och ansvarsfull person som söker en fast tjänst eller ett kul extrajobb? Vi söker engagerade och ansvarsfulla personlig assistenter till en glad 26-årig man boende i Täby.
Om uppdraget
Kunden var med om en bilolycka för några år sedan som gav honom hjärnskador och fysiska skador. Han bor själv i en lägenhet centralt i Täby, men har anhöriga i närheten som han gärna träffar. Han har ett stort intresse för sport och bilar och har stort fokus på sin rehabilitering för att få en så bra återhämtning som möjligt. Han är för närvarande rullstolsburen, men han har en stark vilja och målmedvetenhet att kunna gå igen i framtiden.
Vi söker nu assistenter som vill vara med på denna mans rehabiliteringsresa och hjälpa honom att nå så bra återhämtning som möjligt. Som personlig assistent kommer du att vara en viktig del av hans dagliga liv och hans fortsatta rehabilitering. Vi söker dig som är intresserad av att stötta honom både fysiskt och mentalt i hans resa mot ökad funktion och livskvalitet.
Dina arbetsuppgifter kan bland annat innebära:
Stöd vid förflyttningar och träning
Hjälp med personlig hygien och dagliga aktiviteter
Aktivt deltagande i rehabiliteringsövningar och träning
Allmänt stöd i vardagen
Kunden söker dig som:
Har ett intresse för träning och rehabilitering (erfarenhet av detta är ett plus)
Är tålmodig, lyhörd och har en positiv inställning
Är ansvarsfull och engagerad i att hjälpa andra
Har erfarenhet av eller är intresserad av att arbeta som personlig assistent (erfarenhet inom området är meriterande men inte ett krav)
Är flexibel och kan anpassa dig till olika arbetsuppgifter och situationer
Kan flytande svenska
Arbetstid
Vi söker en person till en tjänst på heltid.
Pass gäller främst under helger, men vardagar kan även förekomma. Arbetstiderna kan komma att variera, och några exempel på tider är:
Dagtid cirka kl. 09:00-17:00
Kvällstid inklusive väntetid (sovande jour) cirka kl. 16:00-08:30
Vi erbjuder
Friskvård, utbildning, introduktion och en härlig kund att arbeta hos. Vi har kollektivavtal och ett nära arbetssätt.
Lön: Fast timlön enligt överenskommelse, övriga ersättningar sker enligt kollektivavtal.
Tillträde: Snarast eller enligt överenskommelse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nära AB
(org.nr 556500-9916)
115 50 STOCKHOLM Arbetsplats
NÄRA AB Kontakt
Kontakt
Rekrytering NÄRA arbeta@nara.nu 08-511 744 40
9850089