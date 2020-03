Kille/man som vill arbeta heltid som PA till en av våra barnkund - God Assistans i Mitt AB - Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Helsingborg

God Assistans i Mitt AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Helsingborg2020-03-16Till en av våra barnkunder i Helsingborg söker vi nu en assistent som vill arbeta dagtid måndag-fredag. Tjänsten är på 100 % och du kommer främst att vara med vår kund i skolan men också på aktiviteter utanför hemmet. Helger kan i vissa fall förekomma när behov finns men mestadels kommer du att arbeta på vardagar.I denna rekrytering ser vi gärna manliga sökande och det är ett krav att du är rökfri. Har du sedan tidigare erfarenhet av att arbeta med barn eller inom LSS så är det ett stort plus men vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Som person bör du vara trygg och inkännande, men också aktiv, kreativ och ha en härlig och positiv energi som smittar av sig på din omgivning!Vi erbjuder dig en trygg anställning med kollektivavtal, individuell lönesättning och med ett generöst friskvårdsbidrag på 4000:- per år. Vi tillämpar löpande rekrytering så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.Varaktighet, arbetstidHeltid Tillsvidare2020-03-16Fast månads- vecko- eller timlönSista dag att ansöka är 2020-04-15God Assistans i Mitt AB5153013