Kickstarta din karriär som Radiofysiker på Ringhals!
Ringhals erbjuder en spännande möjlighet för just dig där du blir en del av deras utbildningsprogram för att skapa dig en stabil grund och start i rollen som radiofysiker. Du får utöver detta, stöd av erfarna kollegor och specialister för att snabbt utvecklas efter verksamhetens behov. Ta nu chansen att utvecklas i en framtidsbransch där du är med och formar Sveriges energiomställning!
OM TJÄNSTEN
Ringhals är en del av Nuclear Sweden och arbetar med projekt inom kärnkraftsbranschen, där de driver både moderniserings- och avvecklingsprojekt. Deras expertis täcker flera teknikområden, inklusive mekanik, process, el, automation samt branschspecifika områden såsom reaktorsäkerhet och radioaktivt avfall. De har en unik position på marknaden och samarbetar nära deras kunder för att leverera säkra och effektiva lösningar. Som en del deras team får du möjlighet att arbeta med aktuella projekt inom en fossilfri bransch, där ni tillsammans utvecklas och bidrar till framtidens energilösningar.
I rollen blir du en del av ett team på ca 15 personer som bland annat arbetar som radiofysiker, avfallsingenjörer samt uppdragsledare. Som radiofysiker kommer du arbeta med radiologiska analyser, strålskyddsbedömningar och mätmetoder kopplade till avveckling och rivning av kärnkraftverk. Du kommer bland annat att analysera och granska radiologiskt avfall, ta fram metoder för att bestämma innehåll av radioaktiva ämnen samt kvalitetssäkra mätningar. Utifrån din kompetens kan även andra närliggande arbetsuppgifter bli aktuella.
Ringhals erbjuder ett unikt utbildningsprogram för dig som är i början av din karriär. Programmet är skräddarsytt för att ge dig en stabil grund inom radiologi och avvecklingsprocesser, samtidigt som du får praktisk erfarenhet och blir en del av deras team inom avvecklingsprogrammet FENIX. Här får du stöd av erfarna kollegor och specialister för att snabbt utvecklas och anpassas efter verksamhetens behov.
Du erbjuds
Ett omfattande utbildningsprogram - Du får ta del av en strukturerad utbildning där du successivt byggs upp till att bli en expert inom radiofysik och avvecklingsarbete.
Praktisk erfarenhet - Bli en del av ett tvärfunktionellt team och arbeta med rivningsaktiviteter, strålskyddsbedömningar, mätteknik och radiologiska analyser.
Möjlighet att påverka - Ditt arbete bidrar direkt till en säker och effektiv avveckling av Ringhals 1 och 2.
Lönetillägg och milersättning - för dig som pendlar minst 5 mil till Ringhals, exempelvis för dig som bor i Göteborg, Halmstad eller pendlar från annan ort
Dina arbetsuppgifter
• Planera och genomföra radiologiska kartläggningar samt analyser
• Ta fram och kvalitetssäkra mätmetoder för att bedöma radioaktivt innehåll
• Granska och hantera radiologiskt avfall samt säkerställa korrekta strålskyddsåtgärder
• Agera stöd inom radiologi och bidra till säker och effektiv avveckling
VI SÖKER DIG SOM
• Har utbildning inom radiofysik, sjukhusfysik eller kemiingenjör med kurs inom radiokemi
• Har intresse för radiologi och tekniska analyser
• Är obehindrad i svenska, både tal och skrift, då det är språket som används internt
• Innehar ett svenskt medborgarskap då detta krävs för att gå igenom säkerhetsprövningen för tjänsten
Det är meriterande om du har
• Arbetslivserfarenhet från en liknande tjänst
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Hjälpsam
• Ordningsam
• Ansvarstagande
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
Sista dag att ansöka är 2025-10-05
