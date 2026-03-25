Kickstarta din karriär inom rekrytering med Poolia Solutions!

2026-03-25
Pluggar du och vill ha ett roligt extrajobb som är lite mer än bara ett extrajobb? Hos oss får du inte bara sitta vid sidan av - du blir en del av matchen direkt!
Vi på Poolia Solutions letar efter dig som är nyfiken, snabb i tanken och gillar att få saker att hända. Här får du chans att jobba i rekryterings och konsult-branschen på riktigt, prata med massor av människor och vara med och hitta rätt talanger till några av Sveriges största bolag - samtidigt som du bygger värdefull erfarenhet vid sidan av studierna.Publiceringsdatum2026-03-25Om tjänsten
Som researcher hos oss blir du en viktig del av vårt team inom Poolia Solutions - ett affärsområde där vi jobbar med rekrytering och speciallösningar av konsulter mot några av Sveriges mest välkända bolag. Här möts rekrytering, teknik och smarta arbetssätt.
Du arbetar deltid, cirka två dagar i veckan (ibland mer, ibland mindre), med stor flexibilitet kring arbetstider - dagtid, kväll eller det som passar ditt schema. Under sommaren finns möjlighet till heltid.
Vi är lika flexibla som dig! Du kan utgå från Stockholm, men även från exempelvis Örebro, Uppsala, Göteborg eller Linköping.
Hos oss får du jobba med allt från search och urval till kontakt med kandidater. Tjänsten innebär mycket arbete i olika system och verktyg, där struktur, tempo och nyfikenhet är avgörande.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
• Sök och identifiera kandidater
• Kontakta kandidater via telefon och digitala plattformar
• Arbeta med urval, kandidathantering och koordinering
• Bidra till att attrahera rätt kandidater till våra uppdrag
• Arbeta i flera olika system (VMS/MSP) och följa processer och mallar
Kort sagt: du hjälper oss att hitta rätt kandidater - snabbt, smart och med kreativitet!
Vem är du?
Poolia är ett av Sveriges största rekryterings- och bemanningsbolag, inom Poolia Solutions jobbar vi i ett högt tempo med stort fokus på effektivitet, volym och teknik. Vi är ett prestigelöst team som gillar att ha kul tillsammans och testa nya idéer för att hela tiden bli lite bättre.
Vi tror att du:
• Studerar (gärna inom HR, beteendevetenskap, försäljning eller liknande) och har minst ett till två år kvar på din utbildning
• Är en riktig doer - snabb, lösningsorienterad och inte rädd för att testa dig fram
• Gillar att prata med människor och bygga nätverk
• Har jobbat i service eller med människor tidigare
• Är systemstark och trivs i en miljö där du jobbar i flera verktyg samtidigt
• Talar och skriver både svenska och engelska
Du trivs i en dynamisk miljö där det händer mycket, tar ansvar och gillar att ha många kontaktytor under en arbetsdag. Och viktigast av allt - du vill vara med och bidra, lära dig och ha kul på vägen.
Varmt välkommen med din ansökan. Urval sker löpande, ansök därför redan idag genom att klicka på ansök på https://www.poolia.se.
Poolia är ett registrerat rekryterings och bemanningsföretag, vi är auktoriserade av Kompetensföretagen och har kvalitetssäkrade processer och rutiner.
Vi hörs!
Hälsningar Teamet på Poolia SolutionsÖppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
