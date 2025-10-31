Kickstarta din karriär inom fordonsutveckling och simulering
Om rollen
Som Embedded Engineer kommer du att arbeta med utveckling, simulering och verifiering av inbyggda system i fordon. Du blir en del av ett team som utvecklar programvara för testautomation och simulering i kundens avancerade interna verktyg som används för att simulera och testa fordonens funktioner innan de når vägen.
Här får du kombinera programmering i C med arbete i simulerings- och testmiljöer där du ser hur dina idéer blir till praktiska lösningar. Du arbetar nära ingenjörer inom elektronik, mjukvara och systemintegration och bidrar till att säkerställa kvalitet och funktionalitet i system för exempelvis kameror, radar och aktiv säkerhet (Active Safety).
Dina huvudsakliga uppgifter
I rollen kommer du bland annat att:
Utveckla och testa mjukvara i C för inbyggda system.
Arbeta i och vidareutveckla test- och simuleringssystem som används i utveckling och produktion.
Delta i verifiering och felsökning av funktioner innan de implementeras i fordon.
Samarbeta med tvärfunktionella team inom elektronik, mjukvara och systemintegration.
Om dig
Vi söker dig som är nyutexaminerad eller snart examineras och vill starta din karriär i en teknisk och utvecklingsintensiv miljö. Du har ett stort teknikintresse, är nyfiken, strukturerad och trivs med att arbeta praktiskt med programmering och test.
Vi tror att du har:
Examen inom elektroteknik, datateknik, mekatronik eller motsvarande.
Grundläggande kunskaper i C-programmering och förståelse för inbyggda system.
Intresse för simulering, testmiljöer eller fordonselektronik.
Goda kunskaper i svenska och engelska, både tal och skrift.
Erfarenhet av Python, Matlab/Simulink eller verktyg för testautomation är meriterande, men inget krav.
Vi erbjuder
Hos vår kund får du arbeta i en miljö där innovation, samarbete och teknisk spetskompetens står i centrum. Du blir del av ett globalt företag med tydlig satsning på framtidens fordonssystem där simulering och automation är nyckeln till säkrare och smartare teknik.
Det här är en perfekt start för dig som vill utvecklas inom automotive embedded, få handledning av erfarna kollegor och bygga en karriär i teknikens absoluta framkant.
Vårt erbjudande till dig som anställd:Tech Talents är konsult- och rekryteringsföretaget som sätter individen i fokus. Vi brinner för att skapa en arbetsmiljö där vi tillsammans har roligt och utmanar traditionella tankesätt på konsultmarknaden. Vi samarbetar idag med några av teknikbranschens mest innovativa företag, vars visioner formar framtiden och driver samhällsutveckling. Hos Tech Talents är vi stolta över att bidra till innovationer som verkligen gör skillnad.
Detta är ett konsultuppdrag där du inledningsvis blir anställd av Tech Talents och arbetar på ett längre uppdrag som konsult hos en av våra kunder.
